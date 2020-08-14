Son dakika: Fenerbahçe'den corona virüsü açıklaması! 2 ismin testleri negatif

Fenerbahçe'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) testleri pozitif çıkan futbolcunun ve teknik ekip çalışanının ikinci testinin negatif çıktığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde dün tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlara yapılan Covid-19 tanı testinde pozitif çıkan oyuncu ile teknik ekip çalışanının ikinci test sonuçlarının negatif olduğu bildirildi.

Her iki ismin tedbir amaçlı izolasyon süreçlerinin devam edeceği kaydedildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 13 Ağustos günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza yapılan Covid-19 tanı testinde pozitif çıkan futbol takımımız oyuncusu ve teknik ekip çalışanımızın ikinci test sonuçları negatif çıkmıştır. Oyuncumuz ve teknik ekip çalışanımızın tedbir amaçlı izolasyon süreçleri devam edecektir"

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