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Son dakika: 'da iki oyuncu corona virüsüne yakalandı

Son dakika... çalışmalarına devam eden 'da düzenli olarak corona virüsü testleri de devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, son yapılan Covid-19 testlerinde 2 oyuncunun salgına yakalandığını açıkladı. Testleri pozitif çıkan oyuncuların izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı duyuruldu.

Giriş Tarihi: 14.8.2020 12:57 Son Güncelleme: 14.8.2020 13:11 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'da iki oyuncu corona virüsüne yakalandı

Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan takımlar, düzenli olarak Covid-19 testlerine giriyor.

Dün Fenerbahçe, 1 oyuncu ve 1 teknik ekip çalışanın corona virüsüne yakalandığını duyurmuştu. Bugün de sarı-kırmızılı ekip test sonuçlarını açıkladı ve 2 oyuncunun pozitif olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, Covid-19'a yakalanan futbolcuların izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı ifade edildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz tarafından, 2020-2021 sezonu öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park'ın ve Liv Hospital'ın katkılarıyla tatil dönüşü yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası, iki oyuncumuzun sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir.

Klinik şikayeti olmayan oyuncularımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır. Konu ile ilgili yeni bir gelişme oldukça kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."

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Son dakika: Galatasaray'da iki oyuncu corona virüsüne yakalandı
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