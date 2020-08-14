Galatasaray'da corona virüsü şoku!

Son dakika... Yeni sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da düzenli olarak corona virüsü testleri de devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, son yapılan Covid-19 testlerinde 2 oyuncunun salgına yakalandığını açıkladı. Testleri pozitif çıkan oyuncuların izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı duyuruldu.