Transferde son dakika: Mame Thiam Fenerbahçe'de!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, ilk hücum takviyesini de yaptı. Şimdiye dek Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak gibi isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Kasımpaşalı yıldız Mame Thiam'ı da transfer etti. Sarı-lacivertliler transferi sosyal medya hesabından bir video ile duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Mame Thiam için kulübü ve kendisiyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlamıştır. Kulübümüz, Senegalli forveti 3 yıllığına renklerine bağlamıştır. Çubuklu formamızla mücadele edecek 27 yaşındaki Thiam'a ailemize hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgi ve desteğiyle nice şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.





Mame Thiam, anlaşmanın sağlanmasının ardından Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne geldi.

"BEDELSİZ VERDİK"

Kasımpaşa'dan açıklama: Fenerbahçe Spor Kulübü'nün istediği forvet oyuncumuz Mame Thiam'ın herhangi bir rakam konuşmadan kendilerine bedelsiz olarak verilmesine yönetim olarak karar verdik.

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