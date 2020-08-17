Fenerbahçe 5 transferi birden açıklayacak!

Düşük maliyetli ve Süper Lig'i bilen futbolcular üzerinde duran Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi.
Sarı-lacivertliler, Kosovalı yıldızı Vedat Muriqi'nin 18 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya satılması halinde Süper Lig'in yıldızını kadrosuna katacak.
Kanarya, geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer olduğu Antalyaspor ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki golcüyü takas yoluyla renklerine bağlayacak.
Ligin ilk yarısında Malatyaspor ile 18 maçta 11 kez rakip fileleri havalandıran tecrübeli oyuncu, Antalyaspor'da da 13 karşılaşmada 6 gol sevinci yaşadı.
1.91'lik oyuncu, güçlü fiziği, hava toplarındaki üstünlüğü ve son vuruşlardaki başarısıyla öne çıkıyor. Bu arada Jahovic, Kuzey Makedonya Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.
ŞOV HAFTASI
Transfer sezonunun resmen açıldığı 4 Ağustos haftası 4 transferi birden açıklalayan Fenerbahçe'nin, bu hafta içinde de şova devam etmesi bekleniyor.
Sarı-lacivertlilerin uzun süredir görüşme halinde olduğu ve el sıkıştığı isimleri hafta içinde farklı günlerde açıklayacağı belirtiliyor.
Fotomaç'ın haberine göre Kanarya Jahobiv'in yanında, Lemos, Alpaslan, Thiam ve Perotti'yi açıklayacak.