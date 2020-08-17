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5 transferi birden açıklayacak!

döneminin açılması ile birlikte, Mert Hakan Yandaş, , ve Filip Novak'ı duyuran sarı-lacivertliler, 5 transfer daha açıklayacak. , ilk transfer harekatıyla bek sorununu ortadan kaldırırken, şimdi ise stoper, kanat ve golcü transferlerini bitirdi. İşte Kanarya'nın bu hafta açıklayacağı 5 isim...

Giriş Tarihi: 17.8.2020 08:31 Son Güncelleme: 17.8.2020 08:32 ABONE OL
Transferde son dakika: Fenerbahçe 5 transferi birden açıklayacak!

Düşük maliyetli ve 'i bilen futbolcular üzerinde duran 'de gündeme sürpriz bir isim geldi.


Transferde son dakika: Fenerbahçe 5 transferi birden açıklayacak!

Sarı-lacivertliler, Kosovalı yıldızı Vedat Muriqi'nin 18 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya satılması halinde 'in yıldızını kadrosuna katacak.

Transferde son dakika: Fenerbahçe 5 transferi birden açıklayacak!

Kanarya, geçtiğimiz sezonun devre arasında olduğu ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki golcüyü takas yoluyla renklerine bağlayacak.

Transferde son dakika: Fenerbahçe 5 transferi birden açıklayacak!

'nin takasta iki futbolcuyu Güney ekibine sunacağı belirtildi.

Transferde son dakika: Fenerbahçe 5 transferi birden açıklayacak!

Son 4 sezonda 'de , , Yeni ve Antalya formaları giyen Adis Jahovic, geçtiğimiz sezon 'deki en golcü sezonunu yaşadı.

Transferde son dakika: Fenerbahçe 5 transferi birden açıklayacak!

Ligin ilk yarısında Malatyaspor ile 18 maçta 11 kez rakip fileleri havalandıran tecrübeli oyuncu, 'da da 13 karşılaşmada 6 gol sevinci yaşadı.

Transferde son dakika: Fenerbahçe 5 transferi birden açıklayacak!

1.91'lik oyuncu, güçlü fiziği, hava toplarındaki üstünlüğü ve son vuruşlardaki başarısıyla öne çıkıyor. Bu arada Jahovic, Kuzey Makedonya Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.

Transferde son dakika: Fenerbahçe 5 transferi birden açıklayacak!

ŞOV HAFTASI

sezonunun resmen açıldığı 4 Ağustos haftası 4 transferi birden açıklalayan 'nin, bu hafta içinde de şova devam etmesi bekleniyor.

Transferde son dakika: Fenerbahçe 5 transferi birden açıklayacak!

Sarı-lacivertlilerin uzun süredir görüşme halinde olduğu ve el sıkıştığı isimleri hafta içinde farklı günlerde açıklayacağı belirtiliyor.

Transferde son dakika: Fenerbahçe 5 transferi birden açıklayacak!

Fotomaç'ın haberine göre Kanarya Jahobiv'in yanında, Lemos, Alpaslan, Thiam ve Perotti'yi açıklayacak.

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Fenerbahçe 5 transferi birden açıklayacak!
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