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Erol Bulut: Penaltı kararının yanlış olduğunu düşünmüyorum

, 2-1 kazandıkları mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu. Zor bir sezonun kendilerini beklediğini ifade eden Bulut, Enner Valencia'nın penaltı pozisyonu için ise, "Yanlış bir karar olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

DHA
Giriş Tarihi: 11.9.2020 23:10 Son Güncelleme: 11.9.2020 23:25 ABONE OL
Erol Bulut: Penaltı kararının yanlış olduğunu düşünmüyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün zor bir deplasman olacağını biliyorduk. Rizespor'u tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler. Bizim hedefimiz galip gelmekti. Futbolcularımı da tebrik ediyorum" dedi.

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunun açılış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün zor bir deplasman olacağını biliyorduk. Rizespor'u tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler. Bizim hedefimiz galip gelmekti. Futbolcularımı da tebrik ediyorum. İlk yarıda pozisyonlarımız vardı, onları değerlendiremedik. İkinci yarı mağlup duruma düştük. Sonra biz goller bulduk" diye konuştu.

"PENALTININ YANLIŞ BİR KARAR OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"
Bulut, karşılaşmadaki penaltı pozisyonu ile ilgili ise "Bu sezon baya çekişmeli geçecek. Penaltı pozisyonu ile ilgili; ceza sahasında kafaya çıkan oyuncuya müdahale edildi, bence penaltıydı. Yanlış bir karar olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Erol Bulut: Penaltı kararının yanlış olduğunu düşünmüyorum

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Erol Bulut: Penaltı kararının yanlış olduğunu düşünmüyorum
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