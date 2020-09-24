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Rosenborg-Aytemiz muhtemel 11'ler

'de geçen sezonu 5. bitirerek, kulüp tarihinde ilk kez 'ne katılma hakkını kazanan , 3. ön eleme turunda bugün Norveç'in Rosenborg takımıyla playoff turuna adına yazdırmak için kozlarını paylaşacak. Temsilcimiz turuncu-yeşilliler, tek maç üzerinden oynanacak tarihi maçta rakibini elerse play-off turunda Eindhoven-Mura galibiyle karşılaşacak. İşte muhtemel 11'ler ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 24.9.2020 09:16 ABONE OL
Rosenborg-Aytemiz Alanyaspor muhtemel 11'ler

Süper Lig'de geçen sezonu 5. bitirerek, kulüp tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan katılma hakkını kazanan Alanyaspor, bugün Norveç'in Rosenborg takımıyla playoff turuna adına yazdırmak için kozlarını paylaşacak. Corona virüsü salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Kazanan taraf, play-off'a yükselecek.

Temsilcimiz, turu geçmesi halinde Slovenya'dan Mura ile Hollanda'dan PSV galibiyle gruplar için mücadele edecek. 26 lig, 12 kupa ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu bulunan siyahbeyazlılar, eski günlerini mumla arıyor. Geçen sezon şampiyon Molde'nin 16 puan gerisinde 52 puanla ligi 3. sırada bitirdi. İskandinav temsilcisinin kadro değeri 12.2 milyon euro. Rosenborg'un önemli isimlerinden Trondsen, Trabzon'a transfer olurken, 7 gol, 2 asistle oynayan orta saha Zachariassen, 4 gol, 3 asist yapan Holse, 2 gol, 4 asistlik katkı sağlayan Helland ile 5 gol atan İsveçli santrfor İslamovic, takımın önemli isimleri olarak dikkat çekiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Rosenborg: Reitan, Hovland, Eyjolfsson, Konate, Konradsen, Zachariassen, Asen, Ceide, Islamovic, Holse

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Fatih, Salih, Efecan, Davidson, Bareiro, Bakasetas

ALANYA'YA SPONSOR

Türk sporunun destekçilerinden Corendon Airlines; Alanya'nın Avrupa Ligi ulaşım sponsoru oldu. Corendon Airlines Başkanı Yıldıray Karaer, Alanyaspor'un başarılı olacağına inandığını, gurur duyduklarını söyledi.

Avrupa’da Türk gecesi Rosenborg Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Rosenborg Alanyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

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Rosenborg-Aytemiz Alanyaspor muhtemel 11'ler
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