Beşiktaş Serkan Kırıntılı ile masaya oturuyor!

Geçtiğimiz sezon Konyaspor'un 1 numaralı kalecisi konumunda bulunan Serkan Kırıntılı, Süper Lig'in 28. haftasında Sivasspor ile oynanan mücadelenin soyunma odası koridorlarında yüksek sesle transferleri eleştirmesi nedeniyle yedek kulübesine çekilmişti.

Dönemin teknik direktörü Bülent Korkmaz'ın kadro dışı bıraktığı Kırıntılı, sözleşmesini feshedebilmek adına girişimlere başladı.

Ajansspor'un haberine göre; Konyaspor'dan ayrılmaya hazırlanan 35 yaşındaki file bekçisi, yeşil-beyazlı kulüp ile bağlarını koparmasının hemen ardından Beşiktaş ile görüşmelere başlayacak.

Serkan Kırıntılı, 2017-18 sezonunda Konyaspor'un başında bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile birlikte çalışmıştı.

SERKAN KIRINTILI KİMDİR?

Futbola Adanaspor altyapısında başlayan Serkan, 2004 yılında 19 yaşındayken ilk profesyonel maçına çıktı. 2005'te Ankaragücü'ne transfer olan 35 yaşındaki tecrübeli kaleci, başkent ekibinde 5 sezon forma giydi. Burada gösterdiği başarlı performansla 2010'da Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. 3 sezonluk Fenerbahçe macerasının ardından Serkan, Çaykur Rizespor'a transfer oldu. 4 kez de A Milli Takım forması giyen deneyimli eldiven, son 5 sezondur Konyaspor'da ter döküyor.

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