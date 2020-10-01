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Son dakika: Nikola Kalinic için geliyor! İşte o tarih...

Son dakika haberleri... Forvet transferi için çalışmalara devam eden Beşiktaş, Aboubakar'ın ardından bir ismi daha bitiriyor. forması giyen Nikola Kalinic Beşiktaş için 'a geliyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 1.10.2020 07:25 Son Güncelleme: 1.10.2020 07:27 ABONE OL
Son dakika: Nikola Kalinic Beşiktaş için geliyor! İşte o tarih...

Beşiktaş yönetimi, İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid'in Hırvat golcüsü Nikola Kalinic konusunda son düzlüğe girdi. Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala 32 yaşındaki golcüyü takımına kazandırmak için yoğun çaba sarf eden SiyahBeyazlılar, başarılı futbolcuyu bu hafta sonuna kadar İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

HAFTA SONUNDA GELECEK
Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş yönetiminin yaptığı bonuslarla birlikte senelik 3 milyon euro'luk teklif için 'Hepsi garanti ve banka teminatı' şartı koşan Hırvat oyuncu ikna edildi. Kalinic'in transfer döneminin sona erdiği haftada Atletico Madrid'le bağını koparıp Beşiktaş'a gelmek için geri sayıma geçtiği ve hafta sonuna kadar İstanbul'da olacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Roma'ya kiralanan ancak Serie A'da da sadece 15 maçta forma şansı bulabilen Kalinic; 5 gol atıp, 1 asist yaptı. Kariyerinde 431 resmi maça çıkan Kalinic 150 gol atarken, 46 da asist yaptı. Hırvatistan Milli Takımı ile 42 maça çıkan yıldız golcü 15 gol kaydetti.

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Son dakika: Nikola Kalinic Beşiktaş için geliyor! İşte o tarih...
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