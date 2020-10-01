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'ın yeni transferi Rosier 'a geliyor! İşte saati...

Son dakika haberleri... Siyah beyazlı takım sağ bek arayışlarında mutlu sona ulaştı. Beşiktaş'ın 'dan kadrosuna kattığı Fransız sağ bek bugün 22:30'da 'da olacak.

Giriş Tarihi: 1.10.2020 14:17 Son Güncelleme: 1.10.2020 14:57 ABONE OL
Beşiktaş'ın yeni transferi Rosier İstanbul'a geliyor! İşte saati...

A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Fransız sağ bek Rosier, bu akşam 22.30'da İstanbul'da olacak. Siyah-beyazlı takım, bir süredir görüştüğü 24 yaşındaki defans oyuncusuyla anlaşmaya varmıştı.

VALENTIN ROSIER KİMDİR?
Rodez, Dijon ve Sporting Lizbon formalarını giyen Rosier, 7 kez Fransa Ümit Milli Takımı'nda görev yaptı. Fransa'da Rodez altyapısında yetişen 1.75'lik futbolcu bu akşam Türkiye'ye gelecek.

Kara Kartal'ın yeni sağ beki olması beklenen Valentin Rosier, geçen sezon 17 resmi müsabakada forma giydi. 24 yaşındaki Fransız yıldız, bu maçlarda gol atamadı, asist de yapamadı. Ligde oynanan son 10 maçın 9'unda müsabaka kadrosunda yer bulamayan Valentin Rosier'in toplamda 76 resmi müsabakada 7 asisti bulunuyor.

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Beşiktaş'ın yeni transferi Rosier İstanbul'a geliyor! İşte saati...
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