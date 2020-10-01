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Son dakika: : Gitmek isteyen gitsin

Son dakika haberleri... play-off turunda Rangers'a 2-1 yenilerek Avrupa defterini kapatan Galatasaray'da deneyimli teknik adam , müsabakanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Maçın yanı sıra konusuna da değinen Terim, için çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 2.10.2020 01:10 Son Güncelleme: 2.10.2020 01:11 ABONE OL
Son dakika: Fatih Terim: Gitmek isteyen gitsin

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 2-1 kaybettikleri Rangers maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Terim'in değerlendirmelerinden öne çıkanlar şöyle:

"İLK YARI ÇOK İYİ OYNADIK"

"Özellikle ilk yarı çok iyi top oynadığımızı düşünüyorum. İlk yarıda 5-10 dakika haricinde oyunu kontrol eden bir Galatasaray vardı. Daha önce de söyledim. İyi bir takımla oynuyoruz. Beklediğimiz bazı oyuncuların performansı idare eder gibi olmamalıydı. Türkiye'de bu şekilde oynayabilirsiniz ama Avrupa maçını böyle oynayamazsınız. Bir maç daha yok çünkü. İdare edilmez böyle maçlarda. Maalesef hiç yapmadığımız hatayı 50-60 arası yaptık. Sonra golü bulduk ama olmadı. Ardından başka bir oyuna geçtik, onu da çok iyi oynayamadık."

"LINNES'İN POZİSYONU PENALTIYDI"

"Martin'in pozisyonu penaltıydı da, verseydi de falan diye üzerine konuşulabilir ama Galatasaray, kendi kuruluş gününde Avrupa'da başarılı olma amacına uygun şekilde başarılı olmalıydı."

"SATMA KONUSUNDA BECERİKLİ DEĞİLİZ"

"Yönetim transfer yapmak için uğraştı, olmadı. Özellikle satma konusunda becerikli olamadığımız çok açık, bunu söyleyince alınıyorlar bazıları ama bu çok açık. Galatasaray'ın parasını verdiğimize göre zaten alınır herkes ama satmak da lazım bize."

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

"Hakikaten çok üzgünüm, buradan başka bir skorla çıkabilirdik. Teknik adına, taktik adına herkes hazırdı, herkes motiveydi ama saha içinde 'idare etmek', bazı arkadaşlarımız için olmadı."

"Gitmek isteyen kim varsa gidebilir. Burası Galatasaray. 6 maç, 4 de hazırlık desek 10 maç geride kaldı. 2 aydır çalışıyoruz. Kiralık ne kadar mantıklı... Satın alamayacağımıza göre, bence ocak ayına kadar ona göre davranabiliriz."

"BELHANDA GİTMEK İSTİYORSA YAPACAK BİR ŞEY YOK"

"Belhanda eğer gitmek istiyorsa yapacak bir şey yok. Belhanda'nın bildiği bir şey vardır, zaten yılan hikayesine döndü. Gitti, gidiyor, geldi, geliyor, yok Arabistan'a gidiyor, yok Nice'e gidiyor. Zaten 2-3 günümüz var, belli olur."

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Son dakika: Fatih Terim: Gitmek isteyen gitsin
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