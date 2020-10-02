Son dakika: Galatasaray'da ayrılık! Jimmy Durmaz Karagümrük'te

Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük transferlere devam ediyor. Biglia ve Ndiaye transferleriyle büyük sükse yaratan kırmızı-siyahlı ekip, Galatasaray'dan Jimmiy Durmaz'ı kadrosuna kattı. DHA'nın haberine göre Karagümrük, 31 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllığına kiraladı.

GALATASARAY'DAN AYRILAN 6. OYUNCU OLDU!

Fatih Karagümrük'ün 1 yıllığına kiraladığı Jimmy Durmaz, bu transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılan 6. futbolcu oldu. Sarı-kırmızılı takımda Maicon, Adem Büyük, Nagatomo, Mariano, Yunus Akgün'den sonra Jimmy de gönderildi.

KARAGÜMRÜK'ÜN 12. TRANSFERİ!

Transfer döneminde fırtına gibi esen Fatih Karagümrük, Viviano, Aatif Chahechouhe, Vato Arveladze, Lichaj, Zukanovic, Mevlüt Erdinç, Biglia, Aksel Aktaş, Enzo Roco, Balkovec, Badou Ndiaye'den sonra Jimmy Durmaz'ı da renklerine bağlayarak 12. transferini gerçekleştirdi.

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