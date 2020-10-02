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'da 15 milyon euro'luk plan tutmadı

yönetiminin ’yı transfer ederken kurduğu hayaller şimdilik suya düştü. Aslan, Avrupa kulüplerinin de takibinde olan 27 yaşındaki futbolcuyu 4 milyon euro'ya alırken, elinden ucuza bir bonservis ile kaçırmamak adına 15 milyon euro serbest kalma bedeli koydu. Ancak sakatlıklar her şeyi alt üst etti.

Giriş Tarihi: 2.10.2020 ABONE OL
Galatasaray'da 15 milyon euro'luk plan tutmadı

İki sene önce ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden kapan Galatasaray, Emre Akbaba için Alanyaspor'a 4 milyon euro bonservis ödemişti. Ayağı iki kere kırılan Emre, tam 1 bir yıl sahalardan uzak kaldı ve sarı-kırmızılı kulübe beklenen katkıyı sağlayamadı.

Yönetimin Avrupa'ya satma hayali kurduğu başarılı futbolcunun sözleşmesine özel madde koydurduğu ortaya çıktı. 1.750 milyon euro garanti ücreti ile sarı-kırmızılı takımda en fazla kazanan yerli oyuncu unvanına sahip Emre, 15 milyon euro'ya serbest kalma hakkına sahipti. 27 yaşındaki 10 numara sakatlıklar yüzünden değerini kaybederken, Galatasaray, büyük yatırım yaptığı yıldız oyuncudan şimdilik zarar etti.

1 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu ile bu sezon yönetimin yeniden masaya oturması bekleniyor. Yıllık ücretini TL'ye çeviren oyuncunun yine bu şartlarda teklif edilecek bir sözleşmeye vereceği yanıt da merakla bekleniyor. Oyuncunun G.Saray'da kalmak istediği ve form durumuna göre de sözleşme uzatmaya sıcak baktığı öğrenildi.

MİLLİ ARADAN SONRA DÖNECEK
Geçtiğimiz sezon oynanan ve 2-2 sona eren Antalyaspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından Emre Akbaba yeniden tedavi dönemine girmişti. Ağır bir sakatlık daha yaşayan oyuncunun milli maçlar için verilen ara sonrasında takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Milli maçlar için verilen ara 15 Ekim'de bitecek ve Emre de bu tarihten itibaren Florya'da takım arkadaşlarına katılacak.

40
Galatasaray forması ile 40 maçta forma giyebilen Emre Akbaba, 9 gol atarken 5 kez de asist katkısı yaptı.

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Galatasaray'da 15 milyon euro'luk plan tutmadı
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