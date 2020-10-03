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Son dakika: 'tan müjdesi!

'in 4. haftasında sahasında 'ü 2-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin müjdesi verdi. İşte Bulut'un o sözleri...

Giriş Tarihi: 3.10.2020 21:22 Son Güncelleme: 3.10.2020 21:44 ABONE OL
Son dakika: Erol Bulut'tan transfer müjdesi!

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut transfer müjdesi verdi.

İşte Bulut'un o sözleri;

Birkaç tane görüştüğümüz oyuncu var. Transfer yaşanacak gibi duruyor. Hep birlikte göreceğiz. Penaltıya kadar iyi bir maç sergiledik. Yeterli mi derseniz, yapılan transferler ve takımın birbirine uyum sürecini göze alırsak iyi görünüyor. Milli ara bizim için iyi olacak. Milli aradan sonra daha iyi bir Fenerbahçe seyrettirmek istiyoruz.

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Son dakika: Erol Bulut'tan transfer müjdesi!
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