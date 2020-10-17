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'in maçında golcü tercihi kim olacak?

Son dakika haberleri... Pazartesi günü sahasında Aytemiz Alnayaspor'u konuk edecek Galatasaray'da forvette kimin oynacağı merak konusu. 'yu mu değerlendirecek? Diagne'yi mi? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.10.2020 12:50 Son Güncelleme: 17.10.2020 13:04 ABONE OL
Fatih Terim'in Alanyaspor maçında golcü tercihi kim olacak?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de oynanacak Alanyaspor maçı öncesi forvet hattında son kararını verdi. Peki Terim Falcao'yu mu değerlendirecek? Diagne'yi mi?

Süper Lig'in en formda takımlarının başında gelen Alanyaspor karşılaşması öncesi Galatasaray'da merak edilen konulardan biri de forvette kimin oynayacağı...

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Bu pozisyonda Mbaye Diagne ve Radamel Falcao gibi iki önemli kozu bulunan Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Fatih Terim'in son ana kadar kesin bir seçim yapmayacağı, ancak şu anki şartlara göre bir kararı olduğu öğrenildi.

Milliyet'in haberine göre Terim'in, uzun bir aranın ardından Kolombiya Milli Takımı'na çağrılan ve Venezuela ile Şili maçlarında görev yaptıktan sonra yorucu bir yolculuk geçiren Falcao ile maça başlamaya sıcak bakmadığı konuşuluyor.

Tecrübeli hocanın, Diagne ile başlayıp, rakip savunmanın yorulmasının ardından karşılaşmanın gidişatına göre Kolombiyalı forvetini sahaya sürmeyi planladığı konuşuluyor.

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Fatih Terim'in Alanyaspor maçında golcü tercihi kim olacak?
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