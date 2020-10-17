Galatasaray Muammer Denizhan Taşkan'ı istiyor

Galatasaray takımının yaş ortalamasını düşürmek ve genç, gelecek vadeden oyunculara yatırım yapmak isteyen teknik direktör Fatih Terim, yeni gözdesini de belirledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre tecrübeli hoca, Ümraniyespor'da forma giyen Muammer Denizhan Taşkan'ı çok beğendi ve adım adım takibe aldı. Oyuncuyla ilgili ilk hamle de yapıldı. Terim'in 20 yaşındaki futbolcuyu Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında gözüne kestirdiği ve ekibini de harekete geçirdiği ortaya çıktı.

MUAMMER DENİZHAN TAŞKAN KİMDİR?

2000 doğumlu olan Muammer Denizhan Taşkan, kariyerine Kuşadası altyapısında başladı. Buradan Aydın 1923 altyapısında geçen genç sağ kanat, 2018 yılında Ümraniyespor'un yolunu tuttu. Bir süre burada da altyapıda oynayan Taşkan, sezon başında A takıma yükseldi. Kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Denizhan Taşkan, A takımla 4 maça çıktı.

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