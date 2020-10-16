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Teknik Direktörü hayalini açıkladı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Yayıncı kuruluşa gündem ile alakalı değerlendirmelerde bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hayalini açıkladı. 2000 yılından örnek veren Terim bu hayali için o zaman da inanmayanların olduğunu belirtti. İşte Terim'in sözleri...

Giriş Tarihi: 16.10.2020 21:21 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 22:10
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hayalini açıkladı!

Geride kalan döneminde orta saha transferinin gerçekleşmediğinin söylenmesi üzerine Terim, bir transferin olabilmesi için 20'ye yakın etken saydı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hayalini açıkladı!

Terim, 'da 8 sene önce kurdukları scout ekibinin başına Emre Utkucan'ı getirdiğini belirterek, "Müthiş bir ekip kurduk. Bunların görevi yetenek avı ve ihtiyaç analiziydi. Ya yatırım yapılacak oyuncu olacak ya da sahaya süreceğimiz. Geçen sezon geleceğine yatırım yapmamız gereken oyuncular ile sahada tecrübesinden yararlanacağımız oyuncular olması gerektiğini söyledim. Scout, aylar süren çalışma gerçekleştiriyor, liste hazırlıyor. Burada scout futbolcuyu hocaya önerir, hoca da tercih yapar. Liste gelir, hayal ettiklerinizi zamanında hayata geçirmek için para lazım. Sadece beceri, istemek yeterli değil." diye konuştu.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hayalini açıkladı!

Finansal Fair Play anlaşması gereği bonservis bedeli elde etmeden oyuncu alamayacaklarını hatırlatan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hayalini açıkladı!

"Almak istediğimiz veya aldığımız oyuncularla yapılan sözleşmeler mali açıdan güçlü olmadığımız için oyuncu lehine. İkna etmek, getirmek için ciddi tavizler veriliyor. Bu sadece için değil birçok kulüp için böyle. Ekonomik olarak rahat değilseniz maalesef bu tavizleri veriyorsunuz. Planınız içinde yer almasa da eğer oyuncu standartlarını değiştirmek istemiyorsa kulübünde kalmayı tercih ediyor. Zor olduğunu biliyorum ve kabul ediyorum ama biz Galatasaray'ız. Buraya 2017 Aralık'ta geldim. Oradan bu tarafa iyi veya kötü, isteyerek veya mecbur kalarak, doğru veya yanlış tercihlerle 6. dönemini geride bıraktık. Detaya girmeyeceğim ama tek gerçek planlamamız dahilinde ihtiyaçlarımızı karşılaşmadan ocak ayına kadar yürüyeceğiz. Gönül isterdi ki zamanında yapalım, lige beraber başlayalım ve Avrupa sürecinden bu kadar erken kopmayalım. Açıkçası artık transfer meselesine karışmak da istemiyorum. Aşağı yukarı ihtiyaç duyulan mevkiler belli. Başkanımız ve yönetimimiz, ilgili profesyoneller ve scout ekibiyle uygun gördükleri şekilde yapabilirler."

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hayalini açıkladı!

"ARKADAŞLARIMA GÜVENİYORUM"
, sezonun geri kalan kısmı için kadrodaki futbolcularına güvendiğini söyledi.

Rakiplerinin bol alternatifli kadro kurduğunun söylenerek mevcut kadrosunu değerlendirmesi istenen Terim, şunları kaydetti:

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hayalini açıkladı!

"Gönlünüzdekiyle gerçekler pek uyuşmuyor ama biz 'ız. Karalar bağlayacak halimiz yok. Mevcut kadromuzu en iyi şekilde organize edip, en yüksek performansı alabilmek için elimizden geleni yapacağız. Her oyuncuma güveniyorum. Biraz daha fazla çalışıp, biraz daha fazla özverili bir süreç bekliyorum. Bu süreçte sadece mevcut kadroyla gideceğimiz düşüncesi de çok doğru olmayabilir. Futbol, çok dinamik bir oyundur. Yarın sabah veya 2 saat sonra ne olacağını bilemezsiniz. Bazı planlamalarımda en kötüsünü hesap ederim. Daha geniş ve derin bir bakış açısını uyguladım. Böyle bir prensibim var ve bundan çok memnunum. Bu yüzden kimsenin başına gelmeyen olaylarla karşılaşmamıza rağmen onun altından bir şekilde kalkıyoruz. Ben, arkadaşlarıma güveniyorum."

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hayalini açıkladı!

Teknik Direktörü Terim, listesindeki bazı futbolcuları rakiplerine kaptırdıkları iddiasıyla ilgili, "Bu konuda daha önceki dile getirdiğim görüşümü hatırlatmakta yarar var. Yerli oyuncu piyasasında her ne olursa olsun Galatasaray birden fazla takım içinde seçenek olamaz. Tek tercih değilse biz de o oyuncu için ısrarcı olamayız." ifadelerini kullandı.

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