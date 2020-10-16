Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hayalini açıkladı!

Terim, Galatasaray'da 8 sene önce kurdukları scout ekibinin başına Emre Utkucan'ı getirdiğini belirterek, "Müthiş bir ekip kurduk. Bunların görevi yetenek avı ve ihtiyaç analiziydi. Ya yatırım yapılacak oyuncu olacak ya da sahaya süreceğimiz. Geçen sezon geleceğine yatırım yapmamız gereken oyuncular ile sahada tecrübesinden yararlanacağımız oyuncular olması gerektiğini söyledim. Scout, aylar süren çalışma gerçekleştiriyor, liste hazırlıyor. Burada scout futbolcuyu hocaya önerir, hoca da tercih yapar. Liste gelir, hayal ettiklerinizi zamanında hayata geçirmek için para lazım. Sadece beceri, istemek yeterli değil." diye konuştu.