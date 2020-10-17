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'dan harekatı!

Son dakika haberleri... Galatasaray, olası ve Mbaye Diagne'nin ayrılığı sonrası golcü transferinde planı hazır, Sarı-kırmızılı ekip, 'ta oynayan milli futbolcu 'ı kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.10.2020 11:31 Son Güncelleme: 17.10.2020 11:32 ABONE OL
Galatasaray'dan Kenan Karaman harekatı!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, sarı-kırmızılıların listesinde Kenan Karaman'ın olduğu ve Ocak ayında yıldız ismi kadrosuna katmayı hedeflediği öne sürüldü.

Birçok Türk yıldızla iletişime geçmesine karşın Kenan'a öncelik verecek sarı kırmızılıların, F.Düsseldorf ile olan sözleşmesi Haziran ayında sona erecek futbolcunun transferinin bitirilmesi için çalışmaların şimdiden başladığı aktarıldı.

SADECE ALMANYA'DA OYNADI

G.Saray'ın listesindeki Kenan Karaman kariyeri boyunca sadece Alman ekiplerinde forma giydi. Hoffenheim altyapısından Hannover 96'ya geçiş yapan ve ardından Fortuna Düsseldorf 'a transfer olan milli yıldız kariyerindeki 172 randevuda 41 kez gol sevinci yaşadı. Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki son 4 maçında da görev yapan oyuncu bu süreçte toplam 276 dakika sahada kaldı.

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Galatasaray'dan Kenan Karaman harekatı!
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