Gaziantep FK'den Marius Sumudica açıklaması

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Sumudica: Küfür ettiğime dair görüntü varsa istifa edeceğim

Kulüpten yapılan açıklamada maç esnasında teknik direktör Marius Sumudica'nın da olduğu tribünde yaşanan bir arbede fotoğrafı kullanılarak, "Teknik Direktörümüz Marius Sumudica'ya maç sonu özel korumanın bile dahil olduğu saldırı girişimiyle ilgili kararı kamuoyuna bırakıyoruz." ifadelerine yer verildi.

İşte Gaziantep FK'nin paylaştığı fotoğraf;



