BB Erzurumspor - Galatasaray maçında 11'ler belli oldu!

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Arda Kardeşler'in yardımcıları ise Aleks Taşçıoğlu ile Volkan Narinç. Mücadele öncesi her iki takımın da 11'leri belli oldu.



MÜCADELENİN 11'LERİ

BB Erzurumspor: Farnolle, Murat, Mina, Hasan, Mücahid, Petrus, İbrahim, Obertan, Emrah, Novikovas, Gomes

Galatasaray: Okan, Omar, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Ömer, Belhanda, Emre Kılınç, Babel, Falcao



3. RANDEVU

BB Erzurumspor ile Galatasaray bugüne kadar 2 resmi maçta karşılaştı. İki takım daha önce Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda rakip oldu. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 1 kez sahadan 3 puan ile ayrılırken, 1 karşılaşma da berabere tamamlandı. Bu maçlarda Aslan'ın 2 golüne, Erzurum ekibi 1 gol ile karşılık verdi.

3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Galatasaray Süper Lig'in ilk iki haftasında Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i mağlup etmişti. Daha sonra Fenerbahçe ile berabere kalan sarı-kırmızılılar, son iki karşılaşmada da Kasımpaşa ve Alanyaspor'a yenildi. Aslan, geride kalan 5 haftada rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde 4 gol gördü. Galatasaray, BB Erzurumspor maçı ile birlikte bu kötü seriyi bitirip, çıkışa geçmek istiyor.

2 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da BB Erzurumspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Christian Luyindama ile Younes Belhanda karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta İstanbul'da oynayacakları MKE Ankaragücü mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

ETEBO CEZALI

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Nijeryalı futbolcu Oghenekaro Etebo, BB Erzurumspor maçında forma giyemeyecek. Etebo, Süper Lig'in 5. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Alanyaspor maçında çift sarı karttan kırmızı kart görüp cezalı duruma düşmüştü.