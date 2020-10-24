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bir Türk oyuncuyu daha istiyor!

1'de 17 puanla haftayı lider kapatan ve 'nde 'nın şov yaptığı maçta deplasmanda 'ı 4-1 yenen , gözünü bir kez daha 'ye çevirdi. Fransız ekibi, bir Türk oyuncu için daha girişimlerine başlayacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.10.2020 09:35 Son Güncelleme: 24.10.2020 09:36 ABONE OL
Lille bir Türk oyuncuyu daha istiyor!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, Türk yıldızlarıyla sezona çok iyi başladı. Lille, ligde 7 hafta sonunda 17 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın performansı dikkat çekiyor. Öte yandan

Milliyet'in haberine göre, Fransız kulübünün devre arası transfer döneminde de Türkiye'den futbolcuların kapısını çalacağı öğrenildi.

Son 2 maçta 8 gol atan Lille'de Burak Yılmaz 1 gol, 1 asist yaparken, Yusuf Yazıcı 4 gol kaydetti. Zeki Çelik de 1 asistle oynadı.

Teknik Direktör Christophe Galtier, "Yusuf Yazıcı'nın son gelişimi hem enteresan hem de hoşuma giden bir durum" ifadelerini kullandı. Takımın liderlerinden olan Burak Yılmaz, 7 maçta 3 gol atan 34 yaşındaki forvet, kadroda herkes tarafından sevilen bir isim oldu.

‘Usta Yusuf Yazıcı’

Lille'in Sportif Direktörü Luis Campos'un Türk planı başarıyla tuttu. Son 2 sezondur transfer dönemlerinde Türkiye'den futbolcularla ilgilenen Campos, Zeki Çelik'le başlattığı çalışmayı Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı ile sürdürmüştü. Başarılı futbol adamının devre arası transfer döneminde de Türkiye'den futbolcuların kapısını çalacağı öğrenildi.

Türk yıldızların etkisiyle takımın şu an Ligue 1 ve Avrupa Ligi'nde başarıyla ilerlemesi nedeniyle memnun olan Luis Campos'un yeni hedefinin Abdülkadir Ömür ve Serkan Asan olacağı iddia edildi.

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