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'de hat-trick yapan tarihe geçti!

'nde 'nin deplasmanda 'ı 4-1 mağlup ettiği maçta , yaptığı hat-trickle geceye damgasını vurdu. Milli futbolcu, attığı 3 golle 'ın ardından Avrupa'da bir ilke imza attı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.10.2020 11:45 Son Güncelleme: 23.10.2020 11:55 ABONE OL
Lille'de hat-trick yapan Yusuf Yazıcı tarihe geçti!

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı. Temsilcimiz Sivasspor deplasmanda Villarreal'e 5-3'lük skorla boyun eğerken, futbolseverlerin takından takip ettiği Lille deplasmanda Sparta Prag'ı 4-1'lik skorla geçti. Fransız ekibinde gecenin adamı ise Yusuf Yazıcı oldu. Yusuf, 45,60 ve 75'inci dakikalarda attığı gollerle takımına galibiyeti getiren isim oldu.

YABANCI TAKIMLA HAT-TRICK YAPAN 2. TÜRK!

Yusuf Yazıcı yaptığı hat-trick ile de tarihe geçti. Genç futbolcu Arda Turan'ın Barcelona forması ile Borussia Mönchenladbach maçında yaptığı hat-trickin ardından yabancı takım formasıyla Avrupa kupalarında bir maçta 3 gol atma başarısı gösteren ikinci Türk futbolcu oldu.

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Lille'de hat-trick yapan Yusuf Yazıcı tarihe geçti!
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