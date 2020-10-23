Lille'de hat-trick yapan Yusuf Yazıcı tarihe geçti!

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı. Temsilcimiz Sivasspor deplasmanda Villarreal'e 5-3'lük skorla boyun eğerken, futbolseverlerin takından takip ettiği Lille deplasmanda Sparta Prag'ı 4-1'lik skorla geçti. Fransız ekibinde gecenin adamı ise Yusuf Yazıcı oldu. Yusuf, 45,60 ve 75'inci dakikalarda attığı gollerle takımına galibiyeti getiren isim oldu.

YABANCI TAKIMLA HAT-TRICK YAPAN 2. TÜRK!

Yusuf Yazıcı yaptığı hat-trick ile de tarihe geçti. Genç futbolcu Arda Turan'ın Barcelona forması ile Borussia Mönchenladbach maçında yaptığı hat-trickin ardından yabancı takım formasıyla Avrupa kupalarında bir maçta 3 gol atma başarısı gösteren ikinci Türk futbolcu oldu.