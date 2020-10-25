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tarihine geçti

'da 'e 3-1 yenilen 'da 9. dakikada karşılaşmanın ilk golünü kaydeden 17 yaşındaki , derbi tarihine geçti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.10.2020 11:56 Son Güncelleme: 25.10.2020 12:11 ABONE OL
Ansu Fati El Clasico tarihine geçti

El Clasico'da Real Madrid ağlarına 9. dakikada golü bırakan Ansu Fati, hem derbi tarihine hem Barcelona tarihine geçti.

Ansu Fati, 17 yaş, 359 gün ile El Clasico'da gol atan en genç futbolcu rekorunu Real Madrid efsanesi Raul'den aldı. Raul, 18 yaş, 95 gün ile 2. sıraya yerleşti.

Gine Bissau asıllı İspanyol oyuncu, Barcelona forması ile Şampiyonlar Ligi ve İspanya Ligi'nin ardından İspanya milli takımı forması ile de gol atan en genç oyuncu olmuştu.

17 yaşındaki genç yıldız adayı, ikinci sezonunu geçirdiği Barcelona'da 39 maçta 13 gol atıp 3 asist yaptı.

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Ansu Fati El Clasico tarihine geçti
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