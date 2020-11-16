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'ta Kevin N'Koudou geri dönüyor!

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta yaklaşık 2.5 aydır sahalardan uzak kalan Kevin N'Koudou formasına kavuşuyor. Sakatlığını tamamen atlatan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Medipol maçında kadroda oması bekleniyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.11.2020 18:15 Son Güncelleme: 16.11.2020 18:39 ABONE OL
Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou geri dönüyor!

Beşiktaş'ın 1 Eylül'de Sivasspor ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan ve 2.5 aydır sahalardan uzak kalan Fransız oyuncunun tedavisi tamamlandı.

NTV Spor'un haberine göre 1 hafta boyuncu takımla antrenmanlara çıkan N'Koudou, Siyah Beyazlılar'ın bu hafta oynayacağı Başakşehir maçı kadrosunda yer alacak.

Bu sezon, sadece Şampiyonlar Ligi elemesinde oynanan Paok maçında forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, Başakşehir karşısında oynaması halinde Süper Lig'de ilk kez görev yapacak.

Tedavisi tamamlanma aşamaasına gelen Gökhan Töre de antrenmanlara başlıyor. Bu hafta takımla birlikte çalışmalara çıkacak olan Gökhan, sakatlığının tekrarlamaması durumunda Başakşehir karşısında forma giyebilecek.

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Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou geri dönüyor!
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