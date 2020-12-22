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0-1 | MAÇ SONUCU

'in 14. haftasında deplasmanda ligin formda takımlarından Atakaş 'u 1-0 mağlup etti. Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golü 74'te kaydetti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.12.2020 15:00 Son Güncelleme: 22.12.2020 18:05 ABONE OL
Hatayspor 0-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'a konuk oldu.

Karşılaşma öncesi, Türk futbolunun ve Trabzonspor'un efsanelerinden Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Mücadeleyi deplasman ekibi Trabzonspor 1-0 kazandı.

Bordo-mavili ekibe 3 puanı getiren golü 74. dakikada Brezilyalı stoper Vitor Hugo kaydetti.

Bu sonuçla Abdullah Avcı yönetiminde 6. maçta 4. galibiyetini alan Trabzonspor 20 puana yükseldi.

OPTA verilerine göre teknik direktör Abdullah Avcı, Özkan Sümer'den (1978/79) bu yana Süper Lig'de Trabzonspor'un başında çıktığı ilk üç deplasman maçında gol yemeyen ilk teknik direktör oldu.

Ligde bu sezon evinde ilk kez yenilen Hatayspor ise 21 puanda kaldı.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

4. dakikada sağ kanattan Akintola'nın ortasında Diouf, topa dokunamadı. Trabzonspor savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

5. dakikada ev sahibi ekibin atağında sol taraftan içeri sokulan Boupendza son çizgiye inmek isterken Edgar ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hataysporlu oyuncular bu pozisyonda penaltı bekledi. Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, devam kararı verdi.

16. dakikada sol kanattan içeri gönderilen topu kontrol eden Nwakaeme, meşin yuvarlağı Djaniny'e aktardı. Djaniny'in boş pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Munir gole izin vermedi.

20. dakikada Atakaş Hatayspor'un atağında ceza sahası dışından Akintola'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

27. dakikada Ekuban'ın ortasında savunmanın arkasına sarkan Serkan Asan'ın ön direkte yerden kestiği topa, Flavio hareketlendi. Kaleci Munir son anda topu kontrol ederek tehlikeyi önledi.

42. dakikada Traore'nin derinlemesine pasıyla sol çaprazdan savunma arkasına sarkan Diouf, son çizgiye inmeden vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

Devamı geliyor...

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Hatayspor 0-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
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