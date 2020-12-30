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Son dakika haberi | 'tan açıklaması

Gelen son dakika haberine göre Başkanı , ikinci kez koronavirüse yakalandığı iddia edilmişti. Fakat kulüp tarafından yapılan açıklamada Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüse yakalanmadığı açıklandı.

Giriş Tarihi: 30.12.2020 13:31 Son Güncelleme: 30.12.2020 15:15 ABONE OL
Son dakika haberi | Beşiktaş'tan Ahmet Nur Çebi açıklaması

Son dakika haberi: Beşiktaş kulübü, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüst testi hakkında açıklama yaptı.

KULÜP TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Daha önce Covid-19 teşhisiyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye bu sabah rutin kontroller gereği hastanede Covid-19 PCR testi yapılmıştır.

Uygulanan Covid-19 PCR testinin sonucu beklenmekle birlikte, Başkanımızın sağlık durumuna ilişkin yapılan diğer kontrollerde endişe verici herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

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Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi korona virüsü nedeniyle tedbir amacıyla hastanede!

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Son dakika haberi | Beşiktaş'tan Ahmet Nur Çebi açıklaması
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