Son dakika haberi | Beşiktaş'tan Ahmet Nur Çebi açıklaması

Son dakika haberi: Beşiktaş kulübü, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüst testi hakkında açıklama yaptı.
KULÜP TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA
Daha önce Covid-19 teşhisiyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye bu sabah rutin kontroller gereği hastanede Covid-19 PCR testi yapılmıştır.
Uygulanan Covid-19 PCR testinin sonucu beklenmekle birlikte, Başkanımızın sağlık durumuna ilişkin yapılan diğer kontrollerde endişe verici herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi korona virüsü nedeniyle tedbir amacıyla hastanede!