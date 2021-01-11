Son dakika: Galatasaray Onyekuru'yu kadrosuna kattı!

Ara transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray, ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı kırmızılı takım, daha önce iki kez kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldız Henry Onyekuru'yu, bu kez zorunlu satın alma opsiyonu ile kiraladı. A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre Nijeryalı yıldız 3. kez kiralık olarak Galatasaray'a transfer oldu.

Aslan'ın önce Premier Lig ekibi Everton'dan ardından da Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Onyekuru, sarı kırmızılı takımın formasıyla 56 maça çıktı ve 17 gol, 8 asiste imza attı. Nijeryalı, bu sezon Monaco forması ile 4 maçta şans buldu ve gol ya da asist üretemedi.

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