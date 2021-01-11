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Süper Lig'de zirve Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın! İşte güncel puan durumu

Süper Lig'de 18. hafta Alanyaspor - Kasımpaşa maçıyla sona erdi. 18. haftada Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 6-0'lık skorla geçerken, Beşiktaş, Hatayspor deplasmanından 1 puanla döndü. Beşiktaş'ın puan kaybını iyi değerlendiren Fenerbahçe ise deplasmanda BB Erzurumspor'u devirerek lider ile puanları eşitledi. İşte Süper Lig'de 18. hafta sonrasında güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 11.01.2021 21:42 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 21:42
Süper Lig'de zirve Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın! İşte güncel puan durumu

SÜPER LİG 18. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

9 OCAK CUMARTESİ

2-1 Gaziantep FK

0-1 Antalyaspor

1-0

Galatasaray 6-0

10 OCAK PAZAR

Fatih Karagümrük 2-1

1-1

MKE 1-2 Başakşehir FK

2-2 Beşiktaş

11 OCAK PAZARTESİ

BB 0-3 Fenerbahçe

1-2

Süper Lig'de zirve Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın! İşte güncel puan durumu

21- Erzurumspor - 13 Puan

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Süper Lig'de zirve Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın! İşte güncel puan durumu

20- Denizlispor - 14 Puan

Süper Lig'de zirve Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın! İşte güncel puan durumu

19- Ankaragücü - 15 Puan

Süper Lig'de zirve Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın! İşte güncel puan durumu

18- Kayserispor - 16 Puan

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