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Süper Lig'de zirve Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın! İşte güncel puan durumu
Süper Lig'de 18. hafta Alanyaspor - Kasımpaşa maçıyla sona erdi. 18. haftada Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 6-0'lık skorla geçerken, Beşiktaş, Hatayspor deplasmanından 1 puanla döndü. Beşiktaş'ın puan kaybını iyi değerlendiren Fenerbahçe ise deplasmanda BB Erzurumspor'u devirerek lider ile puanları eşitledi. İşte Süper Lig'de 18. hafta sonrasında güncel puan durumu...
Giriş Tarihi: 11.01.2021
21:42
Güncelleme Tarihi: 11.01.2021
21:42
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