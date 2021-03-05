Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan futbolcularına mesaj: "Hepinizden tek bir isteğim var..."

Son dakika: 'de 'tan futbolcularına mesaj: "Hepinizden tek bir isteğim var..."

Süper Lig'in 28. haftasında ile 1-1 berabere kalan 'de teknik direktör maç sonrası oyuncularına sitem etti. 'Koskoca 45 dakikayı boşa geçirdik' diyen Bulut, oyuncularından ne istediğini de açıkladı. 'nun geri dönüşüne sevinen Sarı-Lacivertliler'de İrfan Can ve 'la ilgili de önemli kararlar alındı.

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 5.3.2021 15:03 Son Güncelleme: 5.3.2021 15:13 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan futbolcularına mesaj: Hepinizden tek bir isteğim var...
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Teknik Direktörü , maçının ilk yarısındaki oyun için futbolcularına sitem etti.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan futbolcularına mesaj: Hepinizden tek bir isteğim var...

Genç teknik adam, takım olarak maça tam konsantre başlamadıklarını ifade ederken "Böyle olunca bir türlü oyuna giremedik. Erken golle birlikte panik havası oluştu. Koskoca 45 dakikayı boşa geçirdik" dedi.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan futbolcularına mesaj: Hepinizden tek bir isteğim var...

"AYAĞA KALKMAMIZ GEREK"

İkinci yarıdaki oyundan memnun olduğunu, ancak bunun kendileri için yeterli olmadığını kaydeden Bulut "Hepinizden tek bir isteğim var. Bundan sonra kalan tüm maçlara aynı istekle başlayalım. Sonuç ne olursa olsun biz sahada her şeyimizi verelim. Büyük bir avantaj kaybettik. Ancak toparlanıp ayağa kalkmamız gerek" diye konuştu.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan futbolcularına mesaj: Hepinizden tek bir isteğim var...

BİREYSEL HATALARA PSİKOLOG DESTEĞİ

teknik heyeti, bireysel hatalardan yenilen gollere çare arıyor. Kadıköy'de üst üste Göztepe ve 'a puan kaybı yaşayan sarı-lacivertlilerde futbolcuların konsantrasyon kaybını önlemek için takıma mental destek sağlanacak.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan futbolcularına mesaj: Hepinizden tek bir isteğim var...

TAKIM İÇİ ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Futbolcular, maçlardan önce psikolog desteğiyle mental olarak da maçlara hazırlanacak. Herkesten maçlara yüzde 100 şekilde hazır olması istenecek. Bununla birlikte takımın üzerindeki stresin kaldırılması adına takım içi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan futbolcularına mesaj: Hepinizden tek bir isteğim var...

BU TAKIMIN İLACI İRFAN CAN

formasını karşısında ilk kez giyen , sonradan dahil olduğu oyundaki performansıyla teknik heyetin tam notunu aldı. Takımı hızla ileri taşıyan ve sürekli anahtar pas deneyen İrfan Can'ın kısa sürede takıma adapte olması sarı-lacivertlileri sevindirdi.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan futbolcularına mesaj: Hepinizden tek bir isteğim var...

Konyaspor maçında 11'de yer alacak. Milli futbolcu, orta alanda görev alacak. İrfan, 90 dakika olmasa bile kondisyonu yettiği sürece sahada kalacak. İrfan Can'ın da Konyaspor karşısında 11 oynamayı çok istediği ve hocasından pazartesi akşamı için forma talep ettiği bildirildi.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan futbolcularına mesaj: Hepinizden tek bir isteğim var...

PELKAS GERÇEK YERİNDE

Mesut Özil'in sakatlığı teknik heyeti üzerken, Konyaspor maçında Mesut'un bölgesine 'ın çekileceği öğrenildi.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan futbolcularına mesaj: Hepinizden tek bir isteğim var...

Yunan yıldızın en etkili olduğu bölgede görev alarak skora katkı yapmasının planlandığı kaydedildi.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan futbolcularına mesaj: Hepinizden tek bir isteğim var...

Öte yandan maçı sonrasında , takımın en çok üzülen isimlerinden biriydi. Yunan yıldızın takım arkadaşlarına "Büyük bir fırsatı kaçırdık. Artık puan kaybetmememiz gerekiyor" dediği gelen bilgiler arasında...

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan futbolcularına mesaj: Hepinizden tek bir isteğim var...

VE GUSTAVO TAKIMA KATILDI

'nin hasretle beklenen oyuncusu , sakatlık sonrası ilk kez takım antrenmanına katıldı. Gustavo, antrenmanın son bölümünde "birden yükleme olmasın" diye düşünülerek takımdan ayrıldı.

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan futbolcularına mesaj: Hepinizden tek bir isteğim var...

Tecrübeli oyuncunun Konyaspor deplasman kafilesinde yer alacağı öğrenildi. Gustavo'nun bu mücadelede risk durumuna göre kulübede başlayabileceği gelen bilgiler arasında.

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