"AYAĞA KALKMAMIZ GEREK"



İkinci yarıdaki oyundan memnun olduğunu, ancak bunun kendileri için yeterli olmadığını kaydeden Bulut "Hepinizden tek bir isteğim var. Bundan sonra kalan tüm maçlara aynı istekle başlayalım. Sonuç ne olursa olsun biz sahada her şeyimizi verelim. Büyük bir avantaj kaybettik. Ancak toparlanıp ayağa kalkmamız gerek" diye konuştu.