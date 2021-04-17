Son dakika: Fatih Terim'den Galatasaraylılara mesaj! "Söz verdiğim için yutkunuyorum"

Son dakika Galatasaray haberi... Süper Lig'de 35. haftayı Göztepe deplasmanında 3-1'lik galibiyetle kapatan Galatasaray, puanını 65'e yükselterek lider Beşiktaşla olan puan farkını 6'ya indirdi. Kerem Aktürkoğlu'nun 3 golle yıldızlaştığı karşılaşmanın ardından maç sonunda açıklamalarda bulunan Fatih Terim, Galatasaray taraftarına mesaj verdi.
Göztepe maçı öncesinde yönetim ve takım arasında yaşanan kriz hakkında açıklamalarda bulunması beklenen Fatih Terim, hem maç öncesinde hem de maç sonunda bu konuya değindi.
"GÜZEL BİR GOL YEDİK"
İşte Fatih Terim'in açıklamaları:
"Oyuna iyi başladık. Birçok kornerle beraber Muslera'ya top değmeden gol yedik. Tek tesellim güzel bir gol yedik. İyi reaksiyon gösterdiğimiz düşüncesindeyim. Gedson ve Feghouli yerleşimleri, saha rotasyonları, bize arkasını manipüle etme imkanı verdi. Kerem solda oynasa da iki golünü sağ taraftan attı."
"Oyunun kontrolünü maç boyunca kaybetmedik. Bugün zaman zaman baskıyı denedik. Onda da muvaffak oldu. İnşallah onun dakika sayısını arttırıp daha doğru yaparsak çok memnun olucam."
"Saracchi'ye genişlikte bol yer verdik. Golde markaj yapmamız büyük hata. Ama ordan sonra da gol pozisyonu vermeyip gol fırsatları bulduk. Rakibimizin işlerini zorlaştırdık. Göztepe'nin ilerideki hücümcularının kabiliyetli olup her an her şeyi yapabileceklerini düşünüyorum. "
"YARIM ASRA YAKIN HİZMET ETTİM"
"İki farkı daha erken bulup çok daha farklı olabilirdi. Umarım buradan sonra sezon sonuna kadar daha iyi gideceğimiz inancını taşıyorum. Bugün hem soyunma odası hem yedek kulübesi daha istekliydi. Memnunum, oyuncularımı tebrik ediyorum."
"Yarım asra yakın hizmet etmişim ben kulübüme. Bazen oyunculara BAY geçtiğimiz zamanda, kendimi evde cezalandırıyorum 3 gün bir yere gitmeyerek. Geçtiğimiz hafta 6 aydır görmediğim kızım geldi Amerika'dan. Benim şöyle bir üçgenim var; Galatasaray, ailem ve sevdiklerim. Ben bu üçgenin içerisindeyim 50 senedir."
"BİR KEZ DAHA YUTKUNUYORUM"
Unutulmamalıdır ki ben de insanım ve üzülebilirim, kırılabilirim. Ben Galatasaraylılara söz verdim ve bu yüzden bir kez daha yutkunuyorum. Bazen ben de yumruklarımı sıkıyorum, bazen ben de yutkunuyorum ama Galatasaraylılara verdiğim söz aklıma geliyor.
Yine söylüyorum vazgeçmeyeceğiz. Şu ana kadar olan bölüm bize yakışan bir bölüm değil. Benim Galatasaray'daki antrenörlük dönemimde pek aldığım neticeler değil. Bir hata varsa oyuncularımın değil benim hatamdır.
"KEREM TÜRK FUTBOLUNA HEDİYE EDECEĞİMİZ..."
Daha 7 maçımız var. 7 maçta her şey olabilir. Şampiyonluklar kazanılır, kaybedilir. Ama sonuçta bizim vazgeçmememiz asıl meseledir. Biz vazgeçmeyeceğiz.
Kerem, Allah nasip ederse Türk futboluna hediye edeceğimiz gençlerden biri olacak. Şu ana kadar iyi hazırlandı ve her oynadığı maçta iyi oynuyor. Onun adına çok sevindim.