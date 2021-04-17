Son dakika: Fatih Terim'den Galatasaraylılara mesaj! "Söz verdiğim için yutkunuyorum"

"BİR KEZ DAHA YUTKUNUYORUM"

Unutulmamalıdır ki ben de insanım ve üzülebilirim, kırılabilirim. Ben Galatasaraylılara söz verdim ve bu yüzden bir kez daha yutkunuyorum. Bazen ben de yumruklarımı sıkıyorum, bazen ben de yutkunuyorum ama Galatasaraylılara verdiğim söz aklıma geliyor.