'SÖZLEŞMESİ OTOMATİK OLARAK UZARSA MAAŞI 1.5 MİLYON € OLACAK!'

Volkan Demir: 'Bildiklerimi şöyle aktarayım. Fenerbahçe'nin Aboubakar ile temas kurduğuna yönelik iddialar çıktı. Abobuakar şu anda Beşiktaş'tan 1.5 milyon Euro para kazanıyor. En az 30 maç oynarsa bu maçlarda ey en az 45 dakika forma giyerse sözleşmesi otomatik olarak uzuyor. Sözleşmeye 7.5 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi ekleniyor. Bunun 1 milyon Euro'su menajere ve Porto'ya gidecek.'