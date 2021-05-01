Fenerbahçe'nin Alanyaspor deplasmanında puan kaybetmesiyle Beşiktaş rakibiyle farkı 5'e çıkardı. Siyah beyazlılarda bu sezon 15 gol atan Vincent Aboubakar, yönetimden yeni sözleşme talep etti fakat Beşiktaş yönetimi bu sözleşmenin şampiyonluktan sonra konuşulacağını belirtti. Sakatlığı bulunan Aboubakar eğer bir maç daha oynarsa sözleşmesi otomatik olarak uzayacak. Aboubakar'ın menajerinin Fenerbahçe yönetimiyle görüşmek için randevu istediği de iddialar arasında. Son dakika haberinin ayrıntıları oldukça ilginç
Sezon başında Porto'dan transfer edilen Vincent Aboubakar, göstermiş olduğu performansla taraftarın sevgilisi oldu. Aboubakar sezon başında imza atarken 1.5 milyon € karşılığında siyah beyazlılarla anlaşmıştı. Aboubakar 30 maçta en az 45 dakika oynarsa sözleşmesi yine 1.5 milyon €'dan 1 sene otomatik olarak uzayacaktı. Aboubakar, yönetimden yeni sezon için 3 milyon Euro talep etti!
SON DAKİKA: ABOUBAKAR'IN MENAJERİ FENERBAHÇE'DEN RANDEVU İSTEDİ Mİ?
Sabah Gazetesi Fenerbahçe muhabiri ve A Spor yorumcusu Volkan Demir, dün gece katıldığı Son Sayfa programında Aboubakar konusuyla ilgili son bilgileri paylaştı. Volkan Demir, Aboubakar'ın menajerinin Fenerbahçe yönetiminden randevu istediği konusunda iddialar olduğunu fakat Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki rakibinin futbolcusuyla lig bitmeden görüşme yapmayacağını vurguladı.
GALATASARAY DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?
A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ da Aboubakar konusuyla ilgili canlı yayında detayları aktardı. İşte Serdar Sarıdağ'ın o sözleri...
'Beşiktaş, Galatasaray'ın Muslera'ya yaptığı gibi allı şallı bir sözleşme uzatma töreni yapamaz. Aboubakar eğer Hatayspor maçında oynamazsa Galatasaray derbisinde de oynamaz. Sergen Yalçın, oyunu bozacak hamleleri yapmaz.'
'Sergen Yalçın'ın sözleşmesini sezon sonuna bırakan yönetim Aboubakar'ı da her türlü bırakır. Beşiktaş, şampiyonluk yarışını sıkıntıya sokacak riskli kararlardan kaçınıyor. Ben ortada kara bir tablo olduğunu düşünmüyorum. Aboubakar bir maç oynarsa anlayın ki sözleşme çözülmüştür. Aboubakar sakat değil bilerek oynamıyor ey diyemem. Kimsenin istemediği bir dönemde Aboubakar'ı bu yönetim transfer etti.'
'SÖZLEŞMESİ OTOMATİK OLARAK UZARSA MAAŞI 1.5 MİLYON € OLACAK!'
Volkan Demir: 'Bildiklerimi şöyle aktarayım. Fenerbahçe'nin Aboubakar ile temas kurduğuna yönelik iddialar çıktı. Abobuakar şu anda Beşiktaş'tan 1.5 milyon Euro para kazanıyor. En az 30 maç oynarsa bu maçlarda ey en az 45 dakika forma giyerse sözleşmesi otomatik olarak uzuyor. Sözleşmeye 7.5 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi ekleniyor. Bunun 1 milyon Euro'su menajere ve Porto'ya gidecek.'
'KENDİMİ İSPATLADIM MAAŞIMIN 3 MİLYON € OLMASINI İSTİYORUM...'
'Abobuakar kendini ispatladığını ben gelecek sezon Porto'da da kazandığım 3 milyon €'yu istediğini ifade ediyor. Gelecek sezon 1.5 milyon Euro maaşla oynamak istemiyor.'
BEŞİKTAŞ'TAN ABOUBAKAR'A YANIT! 'ŞAMPİYON OLUNCA...'
'Beşiktaş aslında Aboubakar'ın bu talebini reddetmiyor fakan sezon devam ederken sözleşme uzatma taraftarı da değil. Sezon bittikten sonra şampiyon olunca maaşta düzenleme yapacaklarını iletiyorlar fakat görüşmeler tıkanıyor.'
'ABOUBAKAR'IN MENAJERİ VE FENERBAHÇE İDDİASI!'
'Beşiktaş sezon sonunda yapalım diyor Aboubakar 29. maç itibarıyla istiyorum diyor. Bir de işin diğe rtarafı menajerinin Fenerbahçe tarafından bir randevu istediği iddiası var fakat bunu doğrulatamadım.'
'Fenerbahçe yönetiminin bakış açısı şöyle; lig devam ederken rakip takımdan bir oyuncuyla görüşmeyiz diyorlar, Ahmet Nur Çebi ile Ali Koç'un arasındaki ilişki nedeniyle Fenerbahçe'nin devreye girme konusunda olumlu olmayacağı da gelen bilgiler arasında.'
'Aboubakar sahada yok çünkü sözleşme yüzünden oynamıyor demiyorum. Bunlar iddialar sözleşme konusunda Aboubakar'ın tavrı bu.'
Serdar Sarıdağ: 'Sergen Yalçın'ın sözleşmesini sezon sonuna bırakan yönetim Aboubakar'ı da her türlü bırakır. Beşiktaş, şampiyonluk yarışını sıkıntıya sokacak riskli kararlardan kaçınıyor. Ben ortada kara bir tablo olduğunu düşünmüyorum. Aboubakar bir maç oynarsa anlayın ki sözleşme çözülmüştür.'
'Aboubakar sakat değil bilerek oynamıyor diyemem. Kimsenin istemediği bir dönemde Aboubakar'ı bu yönetim transfer etti. Aboubakar ile ilgili durum ne zaman garanti şekilde çözülür Beşiktaş o zaman açıklama yapar.'
Son dakika: Beşiktaş'ta Aboubakar gerçeği ne? Kamerunlu golcü Galatasaray derbisinde oynayacak mı?
Volkan Demir ayrıca Aboubakar'a Premier Lig'ten de teklifler olduğunu ifade etti.