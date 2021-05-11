Son dakika: Arda Turan'ın Beşiktaş'a attığı gol şampiyonu belirleyebilir! İkili averajda son durum ne?

ARDA TURAN'IN BEŞİKTAŞ'A ATTIĞI GOL ŞAMPİYONLUK İÇİN TARİHE GEÇEBİLİR

Geçen hafta derbide Beşiktaş'ı 3-1 yenen Galatasaray bu sonuçla birlikte Beşiktaş ile ikili averajını sıfırlamış oldu. Arda Turan'ın attığı 3. gol bu açıdan çok daha değerli hale gelmiş oldu.