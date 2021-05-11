Son dakika: Arda Turan'ın Beşiktaş'a attığı gol şampiyonu belirleyebilir! İkili averajda son durum ne?

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray Denizlispor deplasmanında 4-1 kazanarak altın değerinde 3 puan kazandı. Galatasaray, Fenerbahçe'nin Sivasspor'a 2-1 ve Beşiktaş'ın da Karagümrük'e 2-1 mağlup olmasından sonra kritik bir 3 puan kazandı ve lider Beşiktaş ile puanını 81'e eşitledi. İkili averajda son durum ne?
ARDA TURAN'IN BEŞİKTAŞ'A ATTIĞI GOL ŞAMPİYONLUK İÇİN TARİHE GEÇEBİLİR
Geçen hafta derbide Beşiktaş'ı 3-1 yenen Galatasaray bu sonuçla birlikte Beşiktaş ile ikili averajını sıfırlamış oldu. Arda Turan'ın attığı 3. gol bu açıdan çok daha değerli hale gelmiş oldu.
Arda Turan'ın attığı gol sonrası ikili averajın sıfırlanmasının ardından Beşiktaş ile Galatasaray'ın son haftada puanın eşitlenmesi durumunda genel averaja bakılacak.
DENİZLİ'DE 3 PENALTI 4 GOL!
Denizli Atatürk Stadı'nda Denizlispor'a konuk olan Galatasaray, maçın başından sonuna kadar üstün oynadığı karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ilk yarısında 2-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda Recep Niyaz'ın golüyle skorun 2-1'e gelmesine engel olamadı. Son dakikaları adeta nefes kesen maçta, Galatasaray, Mostafa Mohamed'in golleriyle skoru 4-1'e getirdi ve maçı bu skorla kazandı.
ARDA TURAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR
Arda Turan: Beşiktaş maçından önceki konuşmaları biliyoruz. Biz rakiplerimize saygı çerçevesinde davrandık. Cumartesi ne olur bilmiyoruz. Biz kazanmaya bakacağız.
Arda Turan: Hocaya maç öncesinde 'Mayıs, tam bizim havamız' dedim. O da 'Merak etme, ikisi de kaybederler' dedi. Evinde oturan her Galatasaraylı şampiyon olmuş kadar sevinmiştir şimdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3' Denizlispor savunmasında Muhammed'in ters pasında Arda Turan sağ çaprazdan tam köşeye plasesini çıkardı. Kaleci Abdulkadir Sünger topu son anda kornere çeldi.
5' Recep Niyaz'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Hasan Ayaroğlu'nun sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta Fernando Muslera topu çelmeyi başardı.
19' Gedson'un uzaklaştırmaya çalıştığı top takım arkadaşına çarparak Hasan'ın önünde kaldı. Gol pozisyonuna giren Hasan kaleciye karşı karşıya pozisyonda yerde vurdu; ancak Muslera ayaklarıyla çok kritik bir kurtarışa imza attı
22' Galatasaray'ın Fernandes'le sol kanattan kullandığı kornerde Halil arka direkte kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. Ancak hakem, kaleci Abdulkadir'e faul yapıldığı gerekçesiyle gol iptal etti. Abdulkadir Bitigen VAR monitöründen pozisyonu tekrar izledikten sonra golü verdi: 0-1
26' Babel'in ceza alanına gönderdiği topu savunma uzaklaştırmak isterken sağ çaprazda Arda Turan'ın önünde kaldı. Onun şutunda top az farkla yandan auta gitti.
35' Ryan Babel, sol kanattan ceza sahası içine süratle girerken Muhammet dengesini kaybederek yere düştü. Babel'in topuna eliyle müdahale edince hakem beyaz noktayı gösterdi. Babel şık bir vuruşla topu tavana astı! 0-2.
41' Galatasaray atağında Saracchi'nin ceza alanına yaptığı ortada savunma topu kornere gönderdi.
41' Abdulkadir Bitigen bir önceki pozisyonda savunmanın kornere gönderdiği pozisyonu VAR monitöründen izleyeceğini işaret etti.
42' PENALTI! Abdulkadir Bitigen VAR monitöründen pozisyonu tekrar izledikten sonra Sakıb'ın elle oynadığına karar verip penaltı noktasını gösterdi.
43' Denizlispor'da Rodallega itirazları nedeniyle sarı kart gördü.
İKİNCİ YARI
55' Emre Akbaba'dan ceza sahasının epey gerisinden şansını denedi top farklı şekilde auta gitti.
56' Arda Turan'ın akıl dolu pasında ceza alanında topla buluşan Halil Dervişoğlu, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vurdu! Abdulkadir son anda gole izin vermedi.
58' Arda Turan, Emre Akbaba ve Babel takımımızda oyundan çıktı … Mostafa Mohamed, Henry Onyekuru ve Kerem Aktürkoğlu oyuna girdi.
70' Takımımızda Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu yerine oyuna dahil edildi.
80' Galatasaray atağında savunma arkasına gönderilen pasla buluşan Onyekuru sol çaprazda karşı karşıya pozisyonda vurdu Abdulkadir son anda uzanarak gole izin vermedi.
81' Hızlı gelişen Galatasaray atağında Onyekuru sol kanattan ceza alanına girdi yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.
83' Mohamed'in sol köşeye doğru kullandığı penaltı atışını kaleci çıkardı; ancak vuruş esnasında çizgisini erken terk ettiği gerekçesiyle penaltı tekrar edildi.
85' Rodallega itirazı nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
88' Ömer Bayram'ın derinlemesine pasıyla ceza alanına doğru süratle giren Onyekuru ortadaki boş pozisyondaki Mohamed'i gördü. Mısırlı oyuncumuzun vuruşunda top ağlara gitti. 1-4.
90' Karşılaşmanın sonuna en az 6 dakika eklendi.
Galatasarayımız maçı 4-1 kazandı.Süper Lig'de hangi averaj geçerli? Süper Lig genel averaja mı ikili averaja mı bakılıyor?