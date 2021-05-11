Son dakika: Kritik maçlar başladı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonluk mücadelesinde (CANLI)

Son dakika... Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Geçen hafta derbide Galatasaray'a deplasmanda 3-1 yenilen ve takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2'ye düşüren Siyah-Beyazlılar, 25 galibiyet, 6 galibiyet, 7 yenilgi ve 81 puanla lider durumda bulunuyor. Beşiktaş, kalan son 2 maçında 4 puan alması durumunda diğer rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.
Süper Lig'deki ilk sezonunda başarılı bir performans ortaya koyan Fatih Karagümrük ise 14 galibiyet, 12'şer yenilgi ve beraberlikle 54 puan toplayarak sıralamanın 9'uncu basamağında yer alıyor.
CANLI SKOR | BEŞİKTAŞ 0-0 FATİH KARAGÜMRÜK
SERGEN YALÇIN ATİBA YERİNE NECİP'E FORMA ŞANSI VERDİ!
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Necip, Adem, Nkoudou, Ghezzal, Larin
FATİH KARAGÜMRÜK: Vıvıano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Bıglıa, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Ndao, Borını, Sobiech
VODAFONE PARK'TA SON MAÇ
Fatih Karagümrük müsabakası Beşiktaş'ın bu sezon Vodafone Arena'daki son maçı olacak. Vodafone Park'ta bu sene dikkat çekici bir performans ortaya koyan Siyah-Beyazlılar, Dolmabahçe'de oynadığı 19 maçta 45 puan topladı. Ev sahibi olduğu karşılaşmalarda Beşiktaş, 14 galibiyet, 2 yenilgi ve 3 beraberlik alırken, iç sahada oynadığı son maçta Atakaş Hatayspor'u 7-0 yenerek sezonun en farklı galibiyetine imza attı.
N'KOUDOU DÖNDÜ ATIBA VE GÖKHAN TÖRE YOK!
Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan ve tedavisi tamamlanan N'Koudou takımdan ayrı çalışmalara başlarken, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından Bernard Mensah'la birlikte kadroya alındı. Riske edilmeyecek Gökhan Töre ise Fatih Karagümrük maçında takımını yalnız bırakacak. Sakatlıkları devam eden Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup ve Ajdin Hasic'in yanı sıra yaşadığı sağlık problemini bir türlü atlatamayan Vincent Aboubakar, Karagümrük maçı kadrosunda yer almadı. Sakat oyuncuların yanı sıra, Galatasaray maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Atiba Hutchinson da mücadelede görev yapamayacak.
Fenerbahçe, Sivasspor maçı öncesinde 79 puanla ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş'ın Galatasaray derbisinde puan kaybetmesinden sonra Valencia'nın golü gelince Ankara'da büyük bir sevinç yaşanmıştı. Emre Belözoğlu'nun Sivasspor karşısında sahaya süreceği ilk 11 de belli oldu.
SON DAKİKA: EMRE BELÖZOĞLU'NUN 11'İ DE BELLİ OLDU! MESUT ÖZİL...
Erol Bulut'un ardından takımın başına gelen ve henüz mağlubiyetle tanışmayan Emre Belözoğlu, şampiyonluğa inanıyor. Fenerbahçe teknik direktörü Emre Belözoğlu, Sivasspor karşısında da Mesut Özil'e forma şansı verdi. Sağ bekte Gökhan Gönül sahaya çıkıyor.
EMRE BELÖZOĞLU: 'FENERBAHÇE'NİN BULUNDUĞU YERDE BASKI VARDIR'
'Fenerbahçe'nin sporcusu olmak baskı demektir. Bu camianın büyüklüğünden gelir. Fenerbahçe'nin bulunduğu yerde her zaman baskı vardır bunu kaldırmak da futbolcunun görevidir. Bunun üstünden gelecek gücümüz var.'
CANLI SKOR | FENERBAHÇE 0-0 SİVASSPOR
Sivasspor, bu maç öncesinde 59 puanla 6. sırada yer alıyor. Sivasspor, Hatayspor'u geride bırakıp UEFA Avrupa Süper Ligi'ne gitmek istiyor.
FENERBAHÇE: Harun, Gökhan, Tısserand, Szalai, Caner, Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas, Valencia
Yedekler: Ertuğrul, Serdar, Mert, Cisse, Samatta, Ferdi, Gustavo, Samuel, Thiam, Novak
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Uğur, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Nınga, Gradel, Kayode
'BEN BEŞİKTAŞ'TA 20 SENE OYNADIM, BENİ BİLEN BİLİYOR'
Rıza Çalımbay'dan maç önü açıklaması: 'Ben Beşiktaş'ta 20 yıl oynadım. Beni bilen biliyor, ben sorumluluklarımı bilen biriyim. Ben Sivasspor'un başındayım buraya puanlar almaya geldik. Ben Beşiktaşlıyım ama burada Sivasspor'un teknik direktörüyüm. Beşiktaşlı kimliğim başka.'
GALATASARAY'DA FATİH TERİM FALCAO'NUN YERİNE HALİL'E FORMA ŞANSI VERDİ!
Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray, ligde düşmesi kesinleşen tek takım olan Denizlispor'a konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta, Beşiktaş'a karşı 3-1'lik galibiyetle şampiyonluk umutlarını tazeleyen sarı-kırmızılılar, ligin son sırasında yer alan Denizlispor'u kayıpsız geçerek rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.
78 puanla Fenerbahçe'nin 1, Beşiktaş'ın ise 3 puan gerisinde bulunan Galatasaray, Denizlispor karşısında 3 puan arıyor. Abdulkadir Bitigen'in yönettiği mücadelede, Mustafa Savranlar ve Özgür Ertem yardımcılıkları üstlendi.
Beşiktaş karşısında penaltıdan golünü atan Radamel Falcao, bu akşam sakatlığı nedeniyle sahada olmayacak. Fatih Terim, Onyekuru yerine de Arda Turan'a forma şansı verdi.
CANLI SKOR | DENİZLİSPOR 0-0 GALATASARAY
DENİZLİSPOR: Abdulkadir, Muhammet Özkal, Leıssman, Sakıb, Dıskerud, Hasan Ayaroğlu, Tusha, Dıskerud, Murawskı, Recep Niyaz, Rodallega
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Arda, Babel, Halil
Yedekler: Okan, Şener, Henry, Linnes, Kerem, Ömer, Luyindama, Mostafa, Emre Kılınç, Feghouli
FATİH TERİM: 'İÇERDE DIŞARDA SORUNLARLA UĞRAŞTIK'
'İçte dışta bu kadar sıkıntıya rağmen Galatasaray hala iddialı bence bu önemli bir şey. Bu sene bizim için çok kolay geçmedi, oyunculara da hak vermek lazım. Herkes evinde sizi seyrederken siz deplasmanlara gidiyorsunuz.'