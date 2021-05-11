Son dakika: Kritik maçlar başladı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonluk mücadelesinde (CANLI)

Son dakika... Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Geçen hafta derbide Galatasaray'a deplasmanda 3-1 yenilen ve takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2'ye düşüren Siyah-Beyazlılar, 25 galibiyet, 6 galibiyet, 7 yenilgi ve 81 puanla lider durumda bulunuyor. Beşiktaş, kalan son 2 maçında 4 puan alması durumunda diğer rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

Süper Lig'deki ilk sezonunda başarılı bir performans ortaya koyan Fatih Karagümrük ise 14 galibiyet, 12'şer yenilgi ve beraberlikle 54 puan toplayarak sıralamanın 9'uncu basamağında yer alıyor.