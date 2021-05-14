Son dakika haberi... A Milli Takım'da Fenerbahçe'den Nazım Sangare ve Caner Erkin, Galatasaray'dan Emre Kılınç ve Başakşehirli Deniz Türüç, EURO 2020 öncesi kamp kadrosuna alınmadı. 4 oyuncu da açıklanan son kadroda yer almıştı. Salih Uçan ve Caner Erkin hakkında açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, Salih'in sakat olduğunu Trabzonspor'un orta sahası Berat Özdemir'in de dört maçtır forma giymediğini vurguladı. Şenol Güneş, Süper Lig'de en çok gol atan yerli forvet olan Adem Büyük için de açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...
SALİH UÇAN VE ADEM BÜYÜK DE YOK
Teknik direktör Şenol Güneş'in açıkladığı kadroda bu sezon ligde başarılı performans sergilen Alanyasporlu Salih Uçan ve Yeni Malatyaspor'un golcüsü Adem Büyük'ün yer almaması da dikkat çekti.Yeni Malatyaspor'dan Şenol Güneş'e Adem Büyük göndermesi
NEDEN ÇAĞRILMADILAR?
Şenol Güneş, iki oyuncunun neden kadroda olmadığı şeklinde gelen soruya "Burak Yılmaz, Kenan Karaman, Enes Ünal'dan biri olmasaydı Adem Büyük'ü alırdım, Muhammet de olabilirdi. Ama bu isimler varken alternatif olarak genç oyunculara şans vermek istedim. Salih Uçan sakat olduğu için kadroda yok. Alamadığımız birçok isim oldu. Trabzonspor'dan Berat var o da 4 maçtır oynamıyor" ifadelerini kullandı.
Caner Erkin, A Milli Takım'da 59 maçta forma giymişti. Nazım Sangare 6 kez milli olurken, Emre Kılınç 4, Deniz Türüç ise 11 kez Ay-Yıldızlı formayı giymişti.
SON DAKİKA: Şenol Güneş Milli Takım kadrosunu açıkladı! İşte 2021 Milli Takım kadrosundaki futbolcular...
'Şampiyonlar Ligi'ni hak ettik. Federasyon ve devletimiz çok çalıştı. Benim fikrim, seyirci alınmayacaksa bize pek bir faydası yok. 2023'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında oynanması daha iyi. Gelecek sezon da Süper Kupa finali olacak. Ben olumsuz bakmıyorum.'
'Açık ve net konuşayım Sivasspor'un kaptanı Hakan Arslan'ı direk oynatabilseydim kadroya alacaktım. Bazen yedek beklemek oyunculara da zarar verebilir. Sivasspor'daki Uğur Çiftçi'yi de sol beke alacaktım.'
ŞENOL GÜNEŞ: BİRİNCİ OLMAK İSTİYORUM!
Kağıt üzerinde baktığımız zaman İtalya 1 olur; Türkiye, Galler ve İsviçre yarışır derim. Ama ben birinci olmak istiyorum.