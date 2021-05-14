'Şampiyonlar Ligi'ni hak ettik. Federasyon ve devletimiz çok çalıştı. Benim fikrim, seyirci alınmayacaksa bize pek bir faydası yok. 2023'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında oynanması daha iyi. Gelecek sezon da Süper Kupa finali olacak. Ben olumsuz bakmıyorum.'

'Açık ve net konuşayım Sivasspor'un kaptanı Hakan Arslan'ı direk oynatabilseydim kadroya alacaktım. Bazen yedek beklemek oyunculara da zarar verebilir. Sivasspor'daki Uğur Çiftçi'yi de sol beke alacaktım.'