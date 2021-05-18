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Giriş Tarihi: 18.5.2021 21:25 Son Güncelleme: 18.5.2021 21:48

kafilesine taşlı saldırı! Takım otobüsünün camları kırıldı...

DHA
Beşiktaş kafilesine taşlı saldırı! Takım otobüsünün camları kırıldı...

kafilesi, 'nda ile oynayacağı final maçı öncesi br grubun taşlı saldırısına uğradı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren final öncesi tatsız olaylar yaşandı. Beşiktaş kafilesi personelini taşıyan otobüse taraftarları olduğu belirtilen grup tarafından taşlı saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren final öncesi tatsız olaylar yaşandı. Beşiktaş kafilesi personelini taşıyan otobüse Göztepe taraftarları olduğu belirtilen grup tarafından taşlı saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Otobüsün arka camlarının atılan taşlar nedeniyle patlayıp tuz buz olduğu görüldü. Futbolcuları taşıyan takım otobüsünün de taşlandığı ancak camların kırılmayarak olası bir tehlikenin önüne geçildiği belirtildi.

GÖZTEPE TARAFTARLARI SALDIRDI!

Karşılaşma için finalin oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'na polis eskortuyla hareket eden siyah-beyazlıların kafile otobüsüne Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan geçerken bir grup Göztepe taraftarı taşlarla saldırdı.

Beşiktaş takım otobüsünün arka kaportasında hasar meydana gelirken, yöneticilerin ailelerini taşıyan kafilenin diğer otobüsünün ise camı kırıldı.

Beşiktaşlı futbolcular olay anında panik yaşadı. Olayı takım otobüsünden görüntüleyen Beşiktaş kurmayları, finalin Futbol Federasyonu temsilcisine görüntüleri vererek şikayetçi oldu.

Maç öncesi stat çevresinde Göztepe taraftarlarıyla Beşiktaşlılar arasında da kavgalar çıktı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ülkemizde 1 yıldır maçlar seyircisiz oynanırken, finale iki takımın 250'şer taraftarı alındı.

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Beşiktaş kafilesine taşlı saldırı! Takım otobüsünün camları kırıldı...
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