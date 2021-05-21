Şenol Güneş'ten Dorukhan Toköz ve Cengiz Ünder açıklaması!

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 maçları öncesinde Antalya'da kamp yapıyor. Geçtiğimiz günlerde 30 kişilik kadroyu açıklayan deneyimli teknik adam Şenol Güneş, Anadolu Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Kadroya çağırdığı ve çağırmadığı isimler üzerinden gelen eleştirilere cevap veren Güneş, kamptaki durumlarına göre bazı oyuncuların şampiyonaya götürülüp götürülmeyeceğine kadar vereceklerini söyledi.
Şenol Güneş, takımlarında fazla forma şansı bulamadığı halde Antalya'ya çağırdığı Cengiz Ünder, Mahmut Tekdemir ve Dorukhan Toköz gibi futbolcuların kamp performansının 26 kişilik kadroda yer alıp alamaycaklarında belirleyici olacağını dile getirdi.
İşte Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar...
"Pazartesi günü Avrupa'da oynayan tüm oyuncularımızı kampa bekliyoruz. Normalde 31 Mayıs'ta da gönderebilirler. Cengiz Ünder burada, takımı izin verdi. Okay, küme düşmesine rağmen WBA bırakmak istemediği için gelemedi. Hukuki hakları var.
Bazı oyuncularımızın güncel durumunu bilmiyoruz. Örneğin Cengiz uzun süredir oynamadı. Oyuncuların durumlarına göre karar vereceğiz. Arnavutluk ile en son konuştuk hazırlık maçı için. Galler ile anlaştılar, 31 Mayıs'ta oynayacaklar. Kapanan takımlara karşı oyun sıkıntımız var. Hazırlık maçları bu yönden avantaj olacak.
Daha önce bizle olup, takımlarında az oynayan oyuncular var Mahmut ve Dorukhan gibi. Onların durumuna bakacağız. Cengiz takımında oynamadı, Abdülkadir sakatlıktan yeni çıktı. Halil Dervişoğlu, Kerem gibi oyuncuları da göreceğiz. Dorukhan'ın durumuna göre hem orta sahada alternatif olabilir hem sol bekte kesici olabilir. Bunları göreceğiz.
Burak var, Enes Ünal var Kenan Karaman var. Elimizde iyi oyuncular var. Katılan oyunculardan da Halil Dervişoğlu gibi göreceğimiz isimler var. Uzun vadede planlarımızda. Kerem de kısa ve çabuk oyuncu olarak kullanılabilir. Serdar Dursun'un başarısını önemsiyorum tebrik ediyorum. Kenan'ı aldığımız için Serdar'ı tercih etmedik.
Direkt başlasaydım eğer Adem Büyük ve Muhammet Demir'i alırdım ama kenarda bekleyecekleri için Halil'i tercih ettim.
Giden her oyuncu sadece kendini göstermiyor, alttan gelen oyuncuların da önünü açıyor. Uğurcan bu yüzden de önemli. Kaleciler yalnız adamdır. Yalnızlığını hissetmeden takımın yükünü çeker. Savunma gibi görünse de hücumu kaleci başlatır. Dört iyi kalecimiz var. Bunlar dışında ümit milli takımdan Doğan var, Ersin var, Berke ve İrfan Can var. Kaleci konusunda şanslıyız."