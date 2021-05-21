Şenol Güneş'ten Dorukhan Toköz ve Cengiz Ünder açıklaması!

Burak var, Enes Ünal var Kenan Karaman var. Elimizde iyi oyuncular var. Katılan oyunculardan da Halil Dervişoğlu gibi göreceğimiz isimler var. Uzun vadede planlarımızda. Kerem de kısa ve çabuk oyuncu olarak kullanılabilir. Serdar Dursun'un başarısını önemsiyorum tebrik ediyorum. Kenan'ı aldığımız için Serdar'ı tercih etmedik.

Direkt başlasaydım eğer Adem Büyük ve Muhammet Demir'i alırdım ama kenarda bekleyecekleri için Halil'i tercih ettim.