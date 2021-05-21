Şenol Güneş'ten Cengiz, Dorukhan ve Mahmut sözleri!

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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Cengiz Ünder burada, takımı izin verdi. Okay, küme düşmesine rağmen West Bromwich bırakmak istemediği için gelemedi. Bazı oyuncularımızın güncel durumunu bilmiyoruz. Örneğin Cengiz uzun süredir oynamadı. Oyuncuların durumlarına göre karar vereceğiz. Cengiz Ünder'de oynamamanın verdiği bir moral bozukluğu, bir sıkıntı var. Ancak çok heyecanlı, çok hırslı. İyi olacağını düşünüyorum." dedi.