Video Spor Şenol Güneş'ten Cengiz, Dorukhan ve Mahmut sözleri!

Şenol Güneş'ten Cengiz, Dorukhan ve Mahmut sözleri!

Şenol Güneş'ten Cengiz, Dorukhan ve Mahmut sözleri!
21.05.2021 | 13:24

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika Galatasaray haberleri: Arda Turan Galatasaray'da kalacak mı? Canlı yayında açıklandı... 01:06
Son dakika Galatasaray haberleri: Arda Turan Galatasaray'da kalacak mı? Canlı yayında açıklandı... 21.05.2021 | 13:24
Şenol Güneş'ten Cengiz, Dorukhan ve Mahmut sözleri! 48:58
Şenol Güneş'ten Cengiz, Dorukhan ve Mahmut sözleri! 21.05.2021 | 13:24
Galatasaray Alpaslan Öztürk ile anlaşma sağladı! 01:25
Galatasaray Alpaslan Öztürk ile anlaşma sağladı! 20.05.2021 | 19:49
Son dakika spor haberi: Galatasaray Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna kattı! İşte transferin detayları... 01:25
Son dakika spor haberi: Galatasaray Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna kattı! İşte transferin detayları... 20.05.2021 | 19:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş'ı kabul etti 01:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş'ı kabul etti 20.05.2021 | 16:19
Galatasaray'da transferde son durum ne? Canlı yayında açıkladı! 02:34
Galatasaray'da transferde son durum ne? Canlı yayında açıkladı! 20.05.2021 | 14:35
Son dakika: Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz'ın yanına mı gidiyor? 04:12
Son dakika: Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz'ın yanına mı gidiyor? 20.05.2021 | 14:28
Antalyaspor 0 - 2 Beşiktaş MAÇ ÖZETİ goller tartışmalı pozisyonlar izle! Ziraat Türkiye Kupası Finali 02:23
Antalyaspor 0 - 2 Beşiktaş MAÇ ÖZETİ goller tartışmalı pozisyonlar izle! Ziraat Türkiye Kupası Finali 19.05.2021 | 06:11
Antalyaspor-Beşiktaş maçı sonrası Rachid Ghezzal: Hikaye devam etsin! 04:23
Antalyaspor-Beşiktaş maçı sonrası Rachid Ghezzal: Hikaye devam etsin! 18.05.2021 | 23:56
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Aboubakar ve N'Koudou kupa sevincini böyle yaşadı! 02:45
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Aboubakar ve N'Koudou kupa sevincini böyle yaşadı! 18.05.2021 | 22:59
SON DAKİKA: Antalyaspor 0 - 2 Beşiktaş | Ziraat Türkiye Kupası'da Beşiktaş'ın oldu! İşte Sergen Yalçın ve futbolcuların kutlaması 04:56
SON DAKİKA: Antalyaspor 0 - 2 Beşiktaş | Ziraat Türkiye Kupası'da Beşiktaş'ın oldu! İşte Sergen Yalçın ve futbolcuların kutlaması 18.05.2021 | 22:47
GOL | Antalyaspor 0 - 2 Beşiktaş 01:30
GOL | Antalyaspor 0 - 2 Beşiktaş 18.05.2021 | 22:22
Antalyaspor maçı öncesi Beşiktaş kafilesine taşlı saldırı! 00:24
Antalyaspor maçı öncesi Beşiktaş kafilesine taşlı saldırı! 18.05.2021 | 21:54
GOL | Antalyaspor 0 - 1 Beşiktaş 01:13
GOL | Antalyaspor 0 - 1 Beşiktaş 18.05.2021 | 20:57
Antalyaspor-Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın konuştu! Buraya kadar gelmişken... 01:39
Antalyaspor-Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın konuştu! "Buraya kadar gelmişken..." 18.05.2021 | 20:27
Antalyaspor 0 - 2 Beşiktaş MAÇ ÖZETİ tüm goller tartışması pozisyonlar! ZTK Ziraat Türkiye Kupası Finali 19:47
Antalyaspor 0 - 2 Beşiktaş MAÇ ÖZETİ tüm goller tartışması pozisyonlar! (ZTK) Ziraat Türkiye Kupası Finali 18.05.2021 | 19:00
Antalyaspor 0 - 2 Beşiktaş tüm goller maç özeti izle! Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın oldu... 19:47
Antalyaspor 0 - 2 Beşiktaş tüm goller maç özeti izle! Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın oldu... 18.05.2021 | 18:47
Ünlü sporculardan 19 Mayıs mesajı 01:18
Ünlü sporculardan 19 Mayıs mesajı 18.05.2021 | 16:52
Son dakika: Sabah Gazetesi Yazarı Fatih Doğan'dan Salih Uçan açıklaması! 'Beşiktaş ile anlaştı...' 02:02
Son dakika: Sabah Gazetesi Yazarı Fatih Doğan'dan Salih Uçan açıklaması! 'Beşiktaş ile anlaştı...' 18.05.2021 | 15:53
Burak Yılmaz'dan motivasyon konuşması! 'Şampiyon biz olacağız' 00:15
Burak Yılmaz'dan motivasyon konuşması! 'Şampiyon biz olacağız' 18.05.2021 | 10:59

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Cengiz Ünder burada, takımı izin verdi. Okay, küme düşmesine rağmen West Bromwich bırakmak istemediği için gelemedi. Bazı oyuncularımızın güncel durumunu bilmiyoruz. Örneğin Cengiz uzun süredir oynamadı. Oyuncuların durumlarına göre karar vereceğiz. Cengiz Ünder'de oynamamanın verdiği bir moral bozukluğu, bir sıkıntı var. Ancak çok heyecanlı, çok hırslı. İyi olacağını düşünüyorum." dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA