Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın yapacaklar listesi belli oldu! Fatih Terim görevde...

"KENDİ EKİBİMİ KENDİM KURACAĞIM, ADAY OLACAĞIM"



Duayenlerle yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı ve "O zaman kendi ekibimi kendim kuracağım ve ben aday olacağım" diyerek eylül ayında seçim çalışmalarına başladı. 44 kişilik yönetim-sicil-disiplin- denetim listesini oy potansiyeline göre değil projelerine göre belirledi. 7 Mayıs'ta Divan Başkanlığı'na sunduğu listesini 28 Mayıs'ta hakkı olmasına rağmen hiç değiştirmedi.

"EKİBİ SATMAM"



Oy pazarlığı yapanlara, "Diğer adaylarla birleşmelisin" diye zorlayanlara "Ekibimi satmam" diyerek taviz vermedi. Kemerburgaz ve kapalı basketbol salonunun finansmanını hazırladı, stat isim sponsorunu buldu. Projeleriyle seçime hazırlanıp üyelerin güvenini kazandı.

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