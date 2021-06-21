Galatasaray’ın yeni başkanı Burak Elmas: Futbolumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yatırımlarına layık olmalı

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, "Galatasaray'ı birleştirici bir anlayışla yöneteceğim, verdiğim bütün sözleri yerine getireceğim" dedi. Elmas, Türk futbolunun geldiği noktayı da şöyle özetledi: "Türk futbolu uzun süredir yapısal sorunlarla karşı karşıya, ne yazık ki iyi yönetilmiyor. Futbolumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatırımlarına yakışır şekilde olmalı"
Ünlü işadamı ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas, başkan seçildikten sonra ilk röportajını GÜNAYDIN'a verdi. Elmas, Türk futbolu hakkında samimi açıklamalarda bulundu.