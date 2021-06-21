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Giriş Tarihi: 21.06.2021 07:53 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 07:58

’ın yeni başkanı : Futbolumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yatırımlarına layık olmalı

'ın yeni başkanı , seçim sonrası ilk röportajını yazarı 'a verdi. İşte Burak Elmas'ın, ve Türk futbolu hakkındaki sözleri…

Tuba KALÇIK
Galatasaray’ın yeni başkanı Burak Elmas: Futbolumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yatırımlarına layık olmalı

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, "Galatasaray'ı birleştirici bir anlayışla yöneteceğim, verdiğim bütün sözleri yerine getireceğim" dedi. Elmas, Türk futbolunun geldiği noktayı da şöyle özetledi: "Türk futbolu uzun süredir yapısal sorunlarla karşı karşıya, ne yazık ki iyi yönetilmiyor. Futbolumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatırımlarına yakışır şekilde olmalı"

Ünlü işadamı ve Başkanı , başkan seçildikten sonra ilk röportajını 'a verdi. Elmas, Türk futbolu hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’ın yeni başkanı Burak Elmas: Futbolumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yatırımlarına layık olmalı

■ Galatasaray'a başkan seçildiniz, neler hissediyorsunuz?
Mali açıdan birçok takım zor bir süreçten geçiyor. Ben kulübün en sancılı döneminde adaylığımı açıkladım ve seçildim. için her türlü mücadeleyi vermeye hazırım. Galatasaray'ı birleştirici ve bütünleştirici bir anlayışla yöneteceğim. Seçim döneminde verdiğim bütün sözleri yerine getirmek için var gücümle çalışacağım. Galatasaray'daki bütün dargınlıkları geride bırakacağım. Mazbatayı aldıktan sonra transfer çalışmalarına da başlayacağım.

■ Siz yıllardır Galatasaray'da yöneticilik yaptınız. Türk futbolunun geldiği noktayı nasıl buluyorsunuz?
20'li yaşlarımdan beri Galatasaray'da yöneticilik yaptım. Türk futbolu uzun süredir yapısal sorunlarla karşı karşıya ancak çözüm üretilmiyor. Futbolumuz ne yazık ki iyi yönetilmiyor. Kulüp başkanları da bu durumu kendi başarısızlıklarını saklamak için araç olarak kullanıyor. Mesela, hakemlerden herkes şikayetçi ama bu konuya dair başkanlar çözüm üretmiyor. Kişilere eleştiri yapmak yerine sistemdeki sorunları çözmeye yönelik adımlar atılmalı.

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Galatasaray’ın yeni başkanı Burak Elmas: Futbolumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yatırımlarına layık olmalı

■ Galatasaray'ın başarılı başkanı Faruk Süren'in de kızıyla evlisiniz. Süren size destek oluyor mu?
Faruk Süren sayesinde genç yaşımda kulüpte yöneticilik yapma şansım oldu. Ondan çok şey öğrendim. Bugün aday olup başkan seçildiysem onun bana açtığı yol sayesindedir. Faruk Bey kulüp için çok önemli değişimler yaptı. 'da yöneticilik yaptığım dönemde eşim Yelda ile tanıştık. Faruk Bey'den de uzun süre saklamıştık görüştüğümüzü. Bizim ilişkimiz olduğunu gazeteden öğrenmişti. Kendisini hem kayınpederim hem de başkanım olarak çok sevip, sayarım. Ama bu dönemde ekibimle aday oldum, kendisinin bilgi ve tecrübesinden istifade ediyorum.

Galatasaray’ın yeni başkanı Burak Elmas: Futbolumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yatırımlarına layık olmalı

GS DEMEK TERİM DEMEK

■ Galatasaray bu sezon hem hakemlerden, hem de Fatih Terim'e verilen cezalardan şikayetçiydi...
Türkiye'de en kolay ceza verilebilen takım ve bence. Fatih Terim ve Galatasaray son 20 senede çok başarılı oldu. Ülkemizde ne yazık ki başarılı olanı aşağıya çekmek için uğraşanlar oluyor. Fatih Terim demek Galatasaray demektir. Fatih Terim'e saldırmak demek bence Galatasaray'a saldırmak demektir. TFF'deki karar verme mekanizmasında da takımdaşlık sürüyor maalesef. Federasyonun birinci görevi futbolumuzun değerini yükseltmek olmalı. Yani belli takımları korumak adına Galatasaray'a orantısız cezalar vermek olmamalı. Terim'e bilinçli olarak çok ciddi cezalar verildi. Büyük bir haksızlıktır bu.

■ Türkiye'nin futbola yönelik yatırımlarını nasıl buluyorsunuz?
Devletimiz çok büyük yatırımlar yaptı futbola. O kadar güzel tesisler yapıldı ki... Cumhurbaşkanı Erdoğan futbola çok önem veriyor ve sorunlarıyla da ilgileniyor. Tesis, alt yapı açısından çok önemli yatırımlar yapıldı. Anadolu'nun her yerine son derece modern statlar yapıldı. Futbolumuz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yatırımlarına yakışır şekilde olmalı.

Galatasaray’ın yeni başkanı Burak Elmas: Futbolumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yatırımlarına layık olmalı

■ Futbol-siyaset ilişkisi her dönem tartışılan bir konu. Siz neler söylemek istersiniz?
Futbolda güç elde etmek isteyen belli odaklar her zaman oldu. Bu odaklar zaman zaman siyasetçilerin haberi olmadan onların adını kullanarak konum elde etmeye çalışıyor. Futbolumuza böyle odaklar zarar veriyor. Futbol dünyası mutlaka bu odaklardan temizlenmeli. Futbolu bu kadar seven ve destekleyen Cumhurbaşkanımızın futbola zarar verecek hiçbir şeyin yapılmasına izin vermeyeceğini düşünüyorum.

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