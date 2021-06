Galatasaray’ın yeni başkanı Burak Elmas: Futbolumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yatırımlarına layık olmalı

■ Futbol-siyaset ilişkisi her dönem tartışılan bir konu. Siz neler söylemek istersiniz?

Futbolda güç elde etmek isteyen belli odaklar her zaman oldu. Bu odaklar zaman zaman siyasetçilerin haberi olmadan onların adını kullanarak konum elde etmeye çalışıyor. Futbolumuza böyle odaklar zarar veriyor. Futbol dünyası mutlaka bu odaklardan temizlenmeli. Futbolu bu kadar seven ve destekleyen Cumhurbaşkanımızın futbola zarar verecek hiçbir şeyin yapılmasına izin vermeyeceğini düşünüyorum.