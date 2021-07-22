EURO 2020 sonrası trend oldu ama... Galatasaray'a yaramıyor! Üçüncü senede beşinci hüsran

Galatasaray'da dün gece Luyindama, Alpaslan Öztürk ve Marcao üçlü savunmada yer aldı. Geçen sezonun ikinci yarısını Konyaspor'da kiralık geçiren Jesse Sekidika sağ kanatta Ömer Bayram da sol kanatta forma giydi.
6 numara pozisyonunda Aytaç Kara oynarken Arda Turan ve Emre Kılınç da orta sahada forma giydi. Mostafa Mohamed ve Feghouli'nin yedek başladığı maçta Fatih Terim ileri uçta ise Kerem Aktürkoğlu ile Ryan Babel'e forma şansı verdi.
İkinci yarıda durum 3-1'e geldikten sonra Fatih Terim, Arda Turan'ın yerine Feghouli'yi Alpaslan yerine Yunus Akgün'ü, Babel yerine de Mostafa Mohamed'i oyuna alarak 3-5-2 sisteminden 4-3-1 sistemine geçiş yaptı. Sekidika sağ beke geçerken Yunus Akgün sağ önde yer buldu.
4-3-1 HARİCİ FATİH TERİM'E YARAMIYOR...
Fatih Terim, milli takımın başındayken 2016'da oynanan İzlanda karşısında 4-6-0 taktiğiyle sahaya çıkmış ve milli takım pozisyona girmekte zorlanarak maçı 2-0 kaybetmişti.
Volkan Babacan, Şener, Mehmet Topal, Ömer Toprak, Caner, Ozan, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Volkan Şen, Yasin ve Emre Mor on biriyle sahaya çıkan Terim, ikinci yarı Tolga Ciğerci, Cenk Tosun ve Mevlüt'ü oyuna almıştı.
PSG VE REAL MADRİD MAÇLARINDA DA 3-5-2...
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, iki sezon önce oynanan PSG ve Real Madrid maçlarında da 3-5-2 sistemini denemişti. Üç stoperi de sahaya süren Terim, dört maçtan da mağlubiyetle ayrılmıştı.
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FATİH TERİM: 'NE FALCAO NE DE MOHAMED...'
"Rakibimizi tebrik ediyoruz. Bizden daha iyilerdi. Dün de zaten bir cümlede anlatmıştım. Avrupa'nın çok alışılagelmedik, değişik takımlarından birisiyle oynuyoruz demiştim. Esasında küçük bir mesaj vermiştim. Bizden daha iyi oynadılar...
Rahat bir galibiyet aldılar. Galatasaraylılar neden üç sene istediğimiz konusunda şimdi dediklerimi daha iyi anlamışlardır. Takımımızın bu seviyelerde oynaması için gereken şeyleri yapacağız. Bugün için PSV Eindhoven hem farklı kazandı hem de aşağı yukarı, büyük ihtimalle tura bizen çok daha yakın. Üzgünüz; ama tabii ki gereken neyse zaman içerisinde yapacağız." diye konuştu.
Oyuncu tercihleri hakkındaki soruya teknik direktör Fatih Terim, "Elimizdeki bazı mevkilerin de orijinal adamı olmadığı için öyle çıkmak zorunda kaldık. Ayrıca ne Falcao ne Mostafa'yı hazır hissediyoruz. O yüzden kısa sürede oyuna sokmayı daha uygun bulduk. Mağlubiyetlerden sonra herkesin yorumu değişik olabilir ama bizim oyun planımız öyleydi…. İlk dakika gol yiyerek başlarsanız, hangi planı yaparsanız yapın oyuncuların sıkıntısı başlayacaktır. Akılda olmayan bir golle beraber… Onu atlattık..
İki çabuk adamımız vardı ileride planımıza göre. Bazı pozisyonlar da yakaladık. Bu seviyelerde bu kadar basit goller yerseniz mutlaka geriye düşecekseniz. Elimizdeki iki santrfor, fizikleriyle konsantreleriyle ilave olurlarsa, oyun planımız da ona uygun olursa koyarız." ifadelerini kullandı.'