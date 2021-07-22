Son dakika: Galatasaray'ı yıkan Zahavi geceye damga vurdu! Fenerbahçe taraftarından Samatta isyanı

Son dakika Galatasaray haberleri... Bu sezon Beşiktaş, ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Ülke puanı açısından büyük önem taşıyan karşılaşmada Galatasaray, PSV'ye 5-1 mağlup olarak tur şansını mucizelere bıraktı. Fenerbahçe taraftarları da dün akşam üç gol atan Zahavi'nin performansına gıpta etti. İşte son dakika haberinin detayları...
FATİH TERİM'DEN 3-5-2 TERCİHİ! ARDA TURAN...
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, dün akşamki PSV maçına 3-5-2 taktiğiyle başladı. Alpaslan Öztürk, Luyindama ve Marcao üçlü stoper, sağda Sekidika solda da Ömer Bayram kanatlarda yer aldı.
Orta sahada Aytaç Kara, Arda Turan ve Emre Kılınç ileride ise Kerem Aktürkoğlu ve Babel forma giydi. Arda Turan ve Emre Kılınç'ın orta saha performansları PSV'ye üstünlük sağlayamadı. Galatasaray, henüz maçın 2. dakikasında Muslera'nın yediği hatalı golle 1-0 geriye düştü.
Geçen sezon transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Zahavi, PSV - Galatasaray maçına damga vurdu. Eran Zahavi attığı üç golün dışında bir orta saha oyuncusu gibi oyun kurdu. Zahavi, yaptığı hattrickin dışında bir de asist yaptı.
Avrupa Ligi'nde de 5 maçta 5 gol atan Zahavi, takımına büyük katkı verdi.
Samatta ise Fenerbahçe'de geçen sezon Süper Lig'de 27 maçta forma giydi ve 5 gol atabildi. Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir gol atabilen Tanzanyalı golcü beklentileri karşılayamadı.
ZAHAVİ MAÇ SONU KONUŞTU! 'KUPALAR KAZANMAK İÇİN GELDİM...'
Zahavi, 'Buraya kupalar kazanmak için geldim. Takımın kazanması daha önemli. Takım için her şeyi yapmaya hazırım." ifadelerini kullandı.
Dün akşam muhteşem bir performans ortaya koyan Zahavi, 2. dakikada, 35. dakikada ve 84. dakikada sahneye çıkarak geceye imza attı.
Zahavi ayrıca 51. dakikada Götze'nin attığı golde de asisti yapan isim oldu.
FATİH TERİM: PSV TURU GARANTİLEDİ!
'Rakibimizi tebrik ediyoruz. Bizden daha iyilerdi. Dün de zaten bir cümlede anlatmıştım. Avrupa'nın çok alışılagelmedik, değişik takımlarından birisiyle oynuyoruz demiştim. Esasında küçük bir mesaj vermiştim. Bizden daha iyi oynadılar.'
'Rahat bir galibiyet aldılar. Galatasaraylılar neden üç sene istediğimiz konusunda şimdi dediklerimi daha iyi anlamışlardır. Takımımızın bu seviyelerde oynaması için gereken şeyleri yapacağız. Bugün için PSV Eindhoven hem farklı kazandı hem de aşağı yukarı, büyük ihtimalle tura bizen çok daha yakın. Üzgünüz; ama tabii ki gereken neyse zaman içerisinde yapacağız." diye konuştu.'
'FALCAO VE MOHAMED HAZIR DEĞİL!'
Oyuncu tercihleri hakkındaki soruya teknik direktör Fatih Terim, "Elimizdeki bazı mevkilerin de orijinal adamı olmadığı için öyle çıkmak zorunda kaldık. Ayrıca ne Falcao ne Mostafa'yı hazır hissediyoruz. O yüzden kısa sürede oyuna sokmayı daha uygun bulduk. Mağlubiyetlerden sonra herkesin yorumu değişik olabilir ama bizim oyun planımız öyleydi…. İlk dakika gol yiyerek başlarsanız, hangi planı yaparsanız yapın oyuncuların sıkıntısı başlayacaktır. Akılda olmayan bir golle beraber…
Onu atlattık.. İki çabuk adamımız vardı ileride planımıza göre. Bazı pozisyonlar da yakaladık. Bu seviyelerde bu kadar basit goller yerseniz mutlaka geriye düşecekseniz. Elimizdeki iki santrfor, fizikleriyle konsantreleriyle ilave olurlarsa, oyun planımız da ona uygun olursa koyarız." ifadelerini kullandı.'