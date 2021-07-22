Son dakika: Galatasaray'ı yıkan Zahavi geceye damga vurdu! Fenerbahçe taraftarından Samatta isyanı

'FALCAO VE MOHAMED HAZIR DEĞİL!'

Oyuncu tercihleri hakkındaki soruya teknik direktör Fatih Terim, "Elimizdeki bazı mevkilerin de orijinal adamı olmadığı için öyle çıkmak zorunda kaldık. Ayrıca ne Falcao ne Mostafa'yı hazır hissediyoruz. O yüzden kısa sürede oyuna sokmayı daha uygun bulduk. Mağlubiyetlerden sonra herkesin yorumu değişik olabilir ama bizim oyun planımız öyleydi…. İlk dakika gol yiyerek başlarsanız, hangi planı yaparsanız yapın oyuncuların sıkıntısı başlayacaktır. Akılda olmayan bir golle beraber…