Tokyo 2020’de madalya kazanan tekvandocular A Spor’a konuk oldu! ’İlk maçta ayaklarım titriyordu...’

HATİCE KÜBRA İLGÜN: BABAMA SÖZ VERMİŞTİM...

'Babam futbol antrenörüydü. Bana çok destek oldu. Babama olimpiyatlarda olacağıma söz vermiştim.

Altın madalya alacağıma inanıyordum. Maça çıkarken ayaklarım titriyordu. İlk iki maçta iyi performans gösteremedim. Türk bayrağıyla tur atmak bronz madalya maçına nasipmiş. 2024'te ülkeme altın madalyayı getirmek istiyorum.'

Tokyo olimpiyatlarında bronz madalya kazanan tekvandocu Hatice Kübra İlgün, A Spor'da | Video

HAKAN REÇBER: UMARIM BU BAŞARIYI TEKRARLARIM!

'Sakatlansam bile döneceğimi biliyordum. Madalya kazanmak benim için büyük bir motivasyon oldu. Umarım gelecekte de bu başarıyı tekrarlarım. Pazar günleri genelde idman olmaz ben Pazar günleri de salona gider çalışırım. Tekvando benim için çok önemli.'

Tokyo olimpiyatlarında bronz madalya kazanan tekvandocu Hakan Reçber, A Spor'da | Video