Video Spor Tokyo olimpiyatlarında bronz madalya kazanan tekvandocu Hakan Reçber, A Spor'da | Video

Tokyo olimpiyatlarında bronz madalya kazanan tekvandocu Hakan Reçber, A Spor'da | Video

Tokyo olimpiyatlarında bronz madalya kazanan tekvandocu Hakan Reçber, A Spor'da | Video
13.08.2021 | 15:37

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda tekvandoda bronz madalya kazanan milli sporcu Hakan Reçber, A Spor'da soruları yanıtladı.

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