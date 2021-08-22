Son dakika: Fenerbahçe eksik kadrosuyla Antalyaspor karşısında! Vitor Pereira’dan sürpriz tercih...

Süper Lig'de bu sezona yeni bir yapılanmayla giren Fenerbahçe, yeni hocası Vitor Pereira ile 3-5-2 sistemini takıma yerleştirmeye çalışıyor. Sezon öncesi hazırlık maçlarında yeni formasyondan vazgeçmeyen Pereira, ligin ilk haftasında oynanan Adana Demirspor maçına da 3-5-2 sistemiyle çıktı.
Adana deplasmanında Mesut Özil'in golüyle 1-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, ligin 2. haftasında Ülker Stadı'nda oynacak maçla Antalyaspor'u ağırlıyor.
Antalyaspor karşısında 5 futbolcusundan yoksun olan Fenerbahçe, 21.45'te başlayacak mücadelede 3 puanı hedefliyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Min-Jae, Tisserand, Attila, Nazım, Gustavo, Sosa, Ferdi, Osayi, Muhammed, Samatta
Antalyaspor: Boffin, Naldo, Nuri (K), Wright, Güray, Poli, Fredy, Amilton, Ghacha, Bünyamin, Veysel.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Sarı-lacivertli takımda Antalyaspor maçı önce sakat oyuncuların sayısının fazla olması dikkati çekiyor.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia'nın durumu ise müsabaka saatinde belli olacak.
Lisansı çıkarılan yeni transferlerden Güney Koreli stoper Min-jae Kim ise teknik direktör Vitor Pereira'nın görev vermesi halinde Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkacak.
FENERBAHÇE İLE ANTALYASPOR, 51. RANDEVUDA
İki takım arasında geride kalan 50 maçın 32'sini Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 10 karşılaşma da berabere tamamlandı.
Sarı-lacivertli takımın 90 golüne, Akdeniz temsilcisi 43 golle karşılık verdi.