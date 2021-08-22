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Giriş Tarihi: 22.8.2021 20:42 Son Güncelleme: 22.8.2021 20:47

Son dakika: Fenerbahçe eksik kadrosuyla Antalyaspor karşısında! Vitor Pereira'dan sürpriz tercih...

Son dakika: Fenerbahçe eksik kadrosuyla Antalyaspor karşısında! Vitor Pereira’dan sürpriz tercih...

Son dakika haberi... Süper Lig'de ikinci hafta heyecanı son hızda devam ediyor. Ligin ilk haftasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, birçok sakatlığın bulunduğu kadrosuyla Antalyaspor'u da devirerek 2'de 2 yapmak istiyor. Saat 21.45'te başlayacak zorlu karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Mücadelenin canlı anlatımı için haberimizi takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de bu sezona yeni bir yapılanmayla giren Fenerbahçe, yeni hocası Vitor Pereira ile 3-5-2 sistemini takıma yerleştirmeye çalışıyor. Sezon öncesi hazırlık maçlarında yeni formasyondan vazgeçmeyen Pereira, ligin ilk haftasında oynanan Adana Demirspor maçına da 3-5-2 sistemiyle çıktı.

Adana deplasmanında Mesut Özil'in golüyle 1-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, ligin 2. haftasında Ülker Stadı'nda oynacak maçla Antalyaspor'u ağırlıyor.

Antalyaspor karşısında 5 futbolcusundan yoksun olan Fenerbahçe, 21.45'te başlayacak mücadelede 3 puanı hedefliyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Min-Jae, Tisserand, Attila, Nazım, Gustavo, Sosa, Ferdi, Osayi, Muhammed, Samatta

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Nuri (K), Wright, Güray, Poli, Fredy, Amilton, Ghacha, Bünyamin, Veysel.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda Antalyaspor maçı önce sakat oyuncuların sayısının fazla olması dikkati çekiyor.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia'nın durumu ise müsabaka saatinde belli olacak.

Lisansı çıkarılan yeni transferlerden Güney Koreli stoper Min-jae Kim ise teknik direktör Vitor Pereira'nın görev vermesi halinde Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkacak.

FENERBAHÇE İLE ANTALYASPOR, 51. RANDEVUDA

İki takım arasında geride kalan 50 maçın 32'sini Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 10 karşılaşma da berabere tamamlandı.

Sarı-lacivertli takımın 90 golüne, Akdeniz temsilcisi 43 golle karşılık verdi.

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Son dakika: Fenerbahçe eksik kadrosuyla Antalyaspor karşısında! Vitor Pereira'dan sürpriz tercih...
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