Caulker, Min-Jae, Çağtay, Rossi, Burak Kapacak, Serdar Dursun gibi oyuncuları kadrosuna katan Fenerbahçe, son olarak Köln forması giyen Max Meyer ile anlaştı. Alman oyuncu İstanbul'a geldi.
4 KEZ A MİLLİ TAKIM FORMASI GİYDİ
Max Meyer, ilk kez 2014 yılında Almanya A milli takım formasını giydi. Meyer, 4 defa milli oldu ve bir gol attı.
SON DAKİKA: FENERBAHÇE BERİSHA İLE ANLAŞTI!
Fenerbahçe, Avusturya ekiplerinden Salzburg'ta forma giyen Mergım Berisha ile anlaştı. A Spor'un aktardığı bilgiye göre Berisha da İstanbul'a geldi.
Mergim Berisha, 13 kez Almanya U21 milli takımında forma giydi. Berisha, Avusturya Ligi'nde 88 maça çıktı ve 35 gol attı.
A Spor Muhabiri Ahmet Selim Kul'un aktardığı bilgiye göre, Sol kanat bölgesine bir takviye daha gelebilir. Hem Meyer hem Berisha transferlerinin kısa süre içinde açıklanmasını bekliyoruz.
Max Meyer, geçen sezon Köln formasıyla 13 maçta forma giydi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Meyer, 2018 yılında Schalke 04'ten bedelsiz olarak gittiği Crystal Palace'ta haftalık 170 bin Pound ile en çok kazanan futbolcu olmuştu.