Şenol Güneş'ten Enes Ünal sözleri! "Sahada silik kaldı"

"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA ÖZGÜVEN KAYBETTİK"



Salı günü oynanacak Hollanda maçı için değerlendirmelerde bulunan deneyimli çalıştırıcı, "Bu maç bitti. Hollanda maçına çıkıp kazanmak ve avantajlı olarak ülkemize dönmek istiyoruz. Norveç sıralamada öne geçerse bize gelecek. Kazanırsak zaten kaybettiğimiz puanları telafi etme şansımız olacak. Son maçta 3 gol atarak, 3 puan kazandık ve grubun ilk yarısını tamamladık. Avrupa Şampiyonası'ndan geldikten sonra özgüven kaybı olduğu gerçek. Karakter olarak sonuçtan kaynaklanan bir güven sıkıntı olduğunu görebiliyorum. Az evvel dediğim gibi; Enes'in bundan daha iyi oyuncu olduğunu biliyorum ama buna benzer başka oyuncular da var. Bizim için asıl değerlendirme Hollanda maçı olacaktır. Karadağ maçını kazansaydık avantajlı gidecektik ama şu anda 11 puanla Hollanda'ya gidiyoruz. Bu maçları unutarak gideceğiz. Eksiklerimizi elbette konuşacağız ama önümüze bakacağız. Bazı oyuncularımız geç geldi. Ozan Tufan hala gelemedi. Halil İbrahim son gün geldi. Kart gören Çağlar, Cengiz ve Hakan'ı oynatmayı hiç düşünmüyordum. Bu tür şeyleri düşünüyorsunuz. Zeki'nin biraz rahatsızlığı vardı. Bu maçı geride bıraktık. Bu maçtan sonra çok iyiyiz demek doğru değil. Daha farklı kazanmamız gereken maçları berabere bitirdik. Bu hatalarımızı konuşuyoruz. Herkesin övgüsünü de eleştirilerini de görüyoruz" şeklinde konuştu.





"OYUNUN GİDİŞATINA GÖRE DEĞİŞİKLİK YAPTIK"



Maç içerisindeki oyuncu tercihleri konusunda da Güneş, "Solda Kerem'i, sağda Efecan'ı; Enes'i ise santrforda bağlantı olarak kullandık. 2'ye 1'i iyi yapan, çabuk oyuncuları kullanmayı düşündük. Orkun topun yönünü değiştirmesi için merkezde kullandık. Halil yeni geldiği ve oynadığı maç sayısı az olduğu için sonradan oyuna aldık. Biz Çağlar'ı bile soru işareti olarak gördük. Enes'i fizik olarak sorunu olmadığı için ilk 11'de düşündük. Efecan çok dinamik ve gayretliydi. Oyuncuları seçim yaparken oyunun gidişatına göre kullanmaya çalıştık. Hücumda yeteri kadar gol bulamayınca ve gecikince Halil hamlesini yaptık" dedi.



Öte yandan ikinci yarı Efecan'ın sol bek oynaması konusunda ise Güneş, "Oyuncu değişikliği yapmak durumunda kaldık. Yapacağımız hamle şansımız az olunca Efecan'ı orada denedik ve iyi oynadı. Ondan sonra Rıdvan'ı oyuna alıp tekrar sağ kanatta kullandık" diye konuştu.



"2 TANE DİNAMİK KALECİMİZ VAR"



Kaleci tercihleri konusunda gelen bir soruya ise Güneş, şu cevabı verdi: "3 kalecinin durumunu geçen anlattım. Mert bizim için başlangıçta direkt oynayan kaleciydi. Başakşehir'de yedek kalıp transfer olunca diğer kalecilerimize yöneldik. 2 tane dinamik genç kalecimiz var. Uğurcan'ı Avrupa Şampiyonası'nda oynattık. Sezon başına baktığımız zaman Uğurcan da Altay da iyi performans sergiliyor. Uğurcan suni çimde oynadığı için onu bu maçta denedik. Genel kanaat olarak ne Altay'dan ne de Uğurcan'dan vazgeçemeyiz. Bu Mert için de geçerli."