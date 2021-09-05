Şenol Güneş, Cebelitarık maçını değerlendirdi: "Eleştiriler olacaktır, gayet normal" | Video
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-0 kazanılan Cebelitarık maçının ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli teknik adam, Enes Ünal'ı yeterli görmediğini belirtti.