Altın fiyatları son dakika düşüşünde! 6 Eylül Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dönemde giderek düşüşe geçen altın fiyatları küçük ve büyük ölçekli yatırımcı tarafından gözlemleniyor. Hediye veya yatırım amaçlı kar etmek isteyenler canlı ve güncel rakamları merak ederken Kapalıçarşı üzerinden anlık takip yapabiliyor. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Eylül Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları son dakika bilgisi…