Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altın fiyatları son dakika düşüşünde! 6 Eylül Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 6.9.2021 20:19

Altın fiyatları son dakika düşüşünde! 6 Eylül Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika düşüşünde! 6 Eylül Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın alım satımı yapmak isteyenler altın fiyatları üzerindeki son dakika gelişmelerden haberdar olmak istiyor. Anlık iniş ve çıkış grafiğiyle dikkat çeken gram altın fiyatının 500 TL’nin altında olması piyasaları hareketlendirirken altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arayanların sayısı bir hayli fazla. İşte canlı ve güncel altın fiyatları 6 Eylül 2021

Son dönemde giderek düşüşe geçen altın fiyatları küçük ve büyük ölçekli yatırımcı tarafından gözlemleniyor. Hediye veya yatırım amaçlı kar etmek isteyenler canlı ve güncel rakamları merak ederken Kapalıçarşı üzerinden anlık takip yapabiliyor. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Eylül Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları son dakika bilgisi…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 437,99

SATIŞ: 454,93

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.189,00

SATIŞ: 3.245,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.102,61

SATIŞ: 3.163,78

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.579,00

SATIŞ: 1.600,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.215,00

SATIŞ: 3.264,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 789,00

SATIŞ: 800,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 485,56

SATIŞ: 485,65

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Altın fiyatları son dakika düşüşünde! 6 Eylül Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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