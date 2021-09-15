SON DAKİKA! Altın fiyatlarında hareketlilik: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bilindiği üzere altın fiyatları uzunca bir süredir hareketli bir grafik içerisinde bulunuyor. Bu durum yatırımını bu yönde gerçekleştirilenlerin güncel ve canlı altın fiyatları takibini yapmasına neden oluyor. Hal böyle olunca, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar sorusu öne çıkıyor. İşte canlı ve güncel rakamlarla birlikte 14 Eylül altın fiyatları;