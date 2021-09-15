Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA! Altın fiyatlarında hareketlilik: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
Giriş Tarihi: 15.9.2021 09:05 Son Güncelleme: 15.9.2021 09:06

SON DAKİKA! Altın fiyatlarında hareketlilik: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

SON DAKİKA! Altın fiyatlarında hareketlilik: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Bilindiği üzere altın fiyatları uzunca bir süredir hareketli bir grafik içerisinde bulunuyor. Piyasalardaki hareketlilik haftanın ikinci işlem gününde de devam ederken, altının gram fiyatı 500 liranın altında seyretmeye devam ediyor. Yatırımını altın yönünde gerçekleştiren vatandaşlar ise altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para sorusuna yanıt arıyor. İşte 14 Eylül bugün, cumhuriyet, gram, çeyrek altın fiyatları ve güncel rakamlar

Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bilindiği üzere altın fiyatları uzunca bir süredir hareketli bir grafik içerisinde bulunuyor. Bu durum yatırımını bu yönde gerçekleştirilenlerin güncel ve canlı altın fiyatları takibini yapmasına neden oluyor. Hal böyle olunca, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar sorusu öne çıkıyor. İşte canlı ve güncel rakamlarla birlikte 14 Eylül altın fiyatları;

ALTIN FİYATLARI CANLI 14 EYLÜL 2021

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 438,09

SATIŞ: 455,04

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.190,00

SATIŞ: 3.245,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.116,86

SATIŞ: 3.178,30

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.578,00

SATIŞ: 1.601,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.228,00

SATIŞ: 3.277,00

ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 789,00

SATIŞ: 800,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 485,39

SATIŞ: 485,47

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SON DAKİKA! Altın fiyatlarında hareketlilik: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
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