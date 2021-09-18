Son dakika: Beşiktaş Antalyaspor deplasmanında yoluna kayıpsız devam etmek istiyor! 11’ler belli oldu...

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, 2021-2022 sezonuna galibiyetlerle başladı. İlk 4 haftayı 3 galibiyet ve 1 beraberlik ile kapatan Sergen Yalçın ve öğrencileri, Antalyaspor deplasmanında da kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.
Bu akşam saat 19.00'da başlayan zorlu mücadeleyi, hakem Ali Şansalan yönetecek. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Kerem Ersoy üstleniyor.
Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Antalyaspor, ligin 15. sırasında yer alıyor. Akdeniz ekibinin 4 puanı bulunuyor.
SERGEN YALÇIN: ZOR BİR MAÇ OLACAK
Sergen Yalçın, maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle...
Sakat oyuncularımız var ancak sahaya çıkacak futbolcularımız da var. Zor bir maç olacak, umarım bizim için iyi bir akşam olur.
Sezon başında her takımda sakatlıklar olabiliyor. Rosier hasta, sakatlıkla ilgili bir problemi yok. Oyuncularımız kısa sürede döner umarım. Hak edenin kazandığı bir maç olmasını diliyorum.
İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Poli, Nuri, Gökdeniz, Fredy, Mukairu, Wright.
Beşiktaş: Mert, Necip, Montero, Mehmet Topal, N'Sakala, Josef, Salih, Atiba, Kenan, Gökhan Töre, Batshuayi.