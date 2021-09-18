Son dakika: Beşiktaş Antalyaspor deplasmanında yoluna kayıpsız devam etmek istiyor! 11’ler belli oldu...

SERGEN YALÇIN: ZOR BİR MAÇ OLACAK

Sergen Yalçın, maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle...

Sakat oyuncularımız var ancak sahaya çıkacak futbolcularımız da var. Zor bir maç olacak, umarım bizim için iyi bir akşam olur.

Sezon başında her takımda sakatlıklar olabiliyor. Rosier hasta, sakatlıkla ilgili bir problemi yok. Oyuncularımız kısa sürede döner umarım. Hak edenin kazandığı bir maç olmasını diliyorum.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Poli, Nuri, Gökdeniz, Fredy, Mukairu, Wright.

Beşiktaş: Mert, Necip, Montero, Mehmet Topal, N'Sakala, Josef, Salih, Atiba, Kenan, Gökhan Töre, Batshuayi.