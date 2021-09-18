Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş Antalyaspor deplasmanında yoluna kayıpsız devam etmek istiyor! 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 18.9.2021 17:57 Son Güncelleme: 18.9.2021 18:39

Son dakika: Beşiktaş Antalyaspor deplasmanında yoluna kayıpsız devam etmek istiyor! 11'ler belli oldu...

Son dakika: Beşiktaş Antalyaspor deplasmanında yoluna kayıpsız devam etmek istiyor! 11’ler belli oldu...

Süper Lig'in 5. haftasında 10 puanı bulunan son şampiyon Beşiktaş, 4 puanlı Antalyaspor'a konuk oluyor. Saat 19.00'da başlayacak zorlu mücadele, Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Hafta içinde Borussia Dortmund yenilgisinin ardından yeniden çıkış yakalamak isteyen siyah-beyazlılarda, sakat oyuncuların fazlalığı Sergen Yalçın'ı düşündürüyor. Antalyaspor-Beşiktaş maçının 11'leri belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, 2021-2022 sezonuna galibiyetlerle başladı. İlk 4 haftayı 3 galibiyet ve 1 beraberlik ile kapatan Sergen Yalçın ve öğrencileri, Antalyaspor deplasmanında da kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Bu akşam saat 19.00'da başlayan zorlu mücadeleyi, hakem Ali Şansalan yönetecek. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Kerem Ersoy üstleniyor.

Beşiktaş'ta Rosier ile birlikte eksik sayısı 6'ya çıktı. Bu akşam Antalyaspor karşısında siyah-beyazlı takımın formasını giyemeyecek isimler şöyle: Vida, Rosier, Teixerira, Welinton, N'Koudou, Umut Meraş.

Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Antalyaspor, ligin 15. sırasında yer alıyor. Akdeniz ekibinin 4 puanı bulunuyor.

SERGEN YALÇIN: ZOR BİR MAÇ OLACAK

Sergen Yalçın, maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle...

Sakat oyuncularımız var ancak sahaya çıkacak futbolcularımız da var. Zor bir maç olacak, umarım bizim için iyi bir akşam olur.

Sezon başında her takımda sakatlıklar olabiliyor. Rosier hasta, sakatlıkla ilgili bir problemi yok. Oyuncularımız kısa sürede döner umarım. Hak edenin kazandığı bir maç olmasını diliyorum.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Poli, Nuri, Gökdeniz, Fredy, Mukairu, Wright.

Beşiktaş: Mert, Necip, Montero, Mehmet Topal, N'Sakala, Josef, Salih, Atiba, Kenan, Gökhan Töre, Batshuayi.

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Son dakika: Beşiktaş Antalyaspor deplasmanında yoluna kayıpsız devam etmek istiyor! 11'ler belli oldu...
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